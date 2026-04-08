欧联｜PSG专屠英超队 「主胜」必获「利」

巴黎圣日耳门 VS 利物浦

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

卫冕冠军巴黎圣日耳门上季在欧联淘汰赛气走3队英超球队，今季「英超屠夫」重现江湖，上圈以总比数8:2扫走车路士，今轮在8强首回合，于主场扑击近期全面崩溃的利物浦，在欧联无人能挡的格鲁吉亚左翼基华拉舒基利亚带领下，可望大胜一场。推介让球主客和主让一球的「主胜」。

巴黎圣日耳门上季在淘汰先后气扫走利物浦、阿士东维拉和阿仙奴3支英超对手，最终首度称霸欧洲，更获称为「英超屠夫」。圣日耳门今季在欧联的表现渐入佳境，圣日耳门在16强两回合以8:2蹂躏英超车路士，正复制上季卫冕之路。

圣日耳门左翼基华拉舒基利亚仿佛天生就是为欧联而生，今届11战交出7个入球和4次助攻，平均每63分钟便能创造一个入球或助攻。在对车路士的次回合，他于短短28分钟内便攻入两球和交出一次助攻，以一己之力将比数从2:2改写为5:2。以其个人突破和决定性传射能力，将直击利物浦残破的防线。

利物浦本季表现令人极度失望，联赛保前四成疑，刚战在足总杯更耻辱性地被曼城大炒，表现不堪一击。球队右闸位置更成为防线弱点，新援谢利美费林邦有前无后，或客串的苏保斯拉尔难以单天保至尊。面对圣日耳门的强大锋线，红军恐难以避免再吃一场大败。马高