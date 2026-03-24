女欧联｜里昂女足攻得 「客胜」最「禾」味

禾夫斯堡女足 VS 里昂女足

Now 643台周三凌晨1:45直播

推介：让球 [-1/-1.5] 客胜

里昂女足状态正处于巅峰，在近五场各赛取得全胜，合共轰入20球。今晚在欧联八强首回合作客禾夫斯堡时，在对赛往绩更一面倒占尽上风，不难再下一城。年仅20岁的海地中场杜摩妮在上次交手时全场5次成功过人，其个人突破和创造力同样足以主宰今场战局，推介让球客让一球/球半球「客胜」。

里昂在与禾夫斯堡的对赛中占尽上风，近七次交手，录得全胜。而在今季的联赛阶段相遇时，里昂已在主场以3:1轻取对手，心理优势极为明显。除了在控球有7:3的绝对优势，里昂在射门方面更以21:2辗压对手，足证双方质素上的差距。里昂女足现时正处于巅峰，在近五场各赛取得全胜，合共轰入20球，仅失2球。防守端同样固若金汤，在近6场有五场能保持不失。可谓质态俱备，胜望压一。

年仅20岁的海地中场杜摩妮已是世界女子球坛其中一名最具认受性的球星，她今季在欧联赛场表现优秀，至今已攻入4球，场均射门达3.5次。其个人技术细腻兼推进更快速的杜摩妮在对禾夫斯堡一役更录得5次过人，兼创造5次黄金机会，以个人能力打破整场赛事的平衡，其中一个入球，正是来自其扭入禁区搏得对方犯规造成的12码，绝对是禾夫斯堡防线的噩梦。凭借其出色的个人能力和状态，这位蝉联中北美及加勒比海地区年度最佳女球员的海地国宝，势必成为里昂取胜的最强武器。

反观主队禾夫斯堡女足，近年在欧洲赛场的竞争力已明显下滑，已非昔日能与里昂争一日之长短的顶级豪门。在德甲联赛中，亦被拜仁慕尼黑甩开，失去以往的统治力。连带在欧洲，在十六强淘汰祖云达斯女足时，亦曾在主场被逼和2:2，颇为吃力。以现时禾夫斯堡的实力，今场即使有主场之利，恐怕亦难逃大败。

马高