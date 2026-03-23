阿甲｜地头特别落力 飓风「主胜」稳

飓风队 VS 巴拉卡斯中央

HOY 76台周二早上8:13直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

飓风队虽然近期战绩飘忽，但凭借主场之利，今仗依然值得看高一线，首席射手的厄瓜多尔中锋佐迪卡些度近期脚风颇顺，今季已斩获5个联赛入球，其高达5.54的预期入球值更反映他稳定地制造及把握机会的能力，于明早阿甲主场迎战作客脚软的巴拉卡斯中央时，无疑是今场胜负关键，让球半球/一球撑「主胜」。

飓风队今季整体表现虽然未算突出，10场联赛仅录得3胜4和3负，在B组位列中游。然而，他们极度依赖主场抢分，今仗回师主场，战斗力可望提升。球队近5场主场联赛赢3场，包括击败圣罗伦素及贝格拉诺等对手，可见其主场威力。 值得注意的是，飓风队今季10场联赛仅失9球，防守端表现相当稳固，这将是他们争胜的重要基石。反观对手巴拉卡斯中央，虽然联赛排名稍高，但作客表现却是其致命伤，近3场作客赛事输掉2场，离开主场后，演出往往会打上折扣。此消彼长下，飓风队的主场优势将更为明显。

要数飓风队今季最具威胁的武器，非中锋佐迪卡些度莫属。这位28岁的厄瓜多尔国脚今季加盟后，迅速融入球队，在10场联赛中已攻入5球，占全队9个总入球数超过一半，是球队当之无愧的首席射手。卡些度平均每两场比赛便能射入一球，效率相当稳定。此子今季录得25次射门，其中11次命中目标，射门命中率达44%，预期入球值高达5.54，把握能力不俗。

卡些度善禁区捕捉机会

卡些度场均能赢得近5成的空中对抗，亦有50次在对手禁区内触球的纪录，证明其在前场的支点作用及冲击力十足，无论是头槌攻门或地面配合，都能为球队的进攻提供多元化的选择，今仗势必成为巴拉卡斯中央后防的心腹大患。

巴拉卡斯中央作客脚软

巴拉卡斯中央目前在联赛榜的排名虽然比飓风队高两位，但弱点在于不济的作客表现，近4场各赛，两度作客落败，近6场平均失球数为1.17球，防线并不算稳固。今仗面对拥有主场之利、兼有高效射手压阵的飓风队，巴拉卡斯中央的客场虫弱点恐怕会再次暴露无遗。马高