Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲 | 五连胜气宇轩「昂」 摩纳哥平手盘抵捧

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-22 HKT
发布时间：07:00 2026-03-22 HKT

摩纳哥近期走势强劲，在法甲录得五连胜，更两度硬撼班霸巴黎圣日耳门取得一胜一和的佳绩，状态锐不可挡。中场核心艾利奥捷今季表现光芒四射，在两对圣日耳门均取得入球，尽显个人能力。今仗面对刚在欧战后出局、身心俱疲的里昂，艾利奥捷有望再次带领球队再下一城。让球盘平手盘，「客胜」值捧。马高

法国新星艾利奥捷穿针引线


摩纳哥近况迎来高峰，在联赛录得五连胜，包括作客以3:1击败榜首的巴黎圣日耳门。摩纳哥攻力在法甲名列前茅，今季26场联赛已攻入45球，火力十足。24岁的攻击中场艾利奥捷是球队近况大勇的灵魂人物，这名入选最新一期法国国家队的新星在本季法甲已贡献5个入球和3次助攻，是球队的进攻泉源。此子在之前作客圣日耳门一役交出大师级表演，不仅把握对手失误轻松开纪录，更策动第3个入球。艾利奥捷出色的盘带、创造力及无球跑动，可领军一举撕破里昂防线。

主队里昂近期则陷入小低潮，联赛四场不胜，状态明显回落。里昂在周中的欧霸杯主场不敌切尔达出局，士气和体能均构成沉重打击。在阵容不整及疲兵等不利因素下，里昂面对强势的摩纳哥，难有招架之力。 

马高推介
让球 - 平手盘 - 客胜
Now643台今晚10:00直播

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
15小时前
伊朗局势｜伊朗扬言狙击美军扩至旅游区 特朗普发文称考虑逐步退兵｜持续更新
01:28
伊朗局势｜伊朗打击3800公里外印度洋英美联合基地 纳坦兹受袭无辐射外泄｜持续更新
即时国际
8小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
21小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
14小时前
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
影视圈
9小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
20小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
18小时前
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
影视圈
11小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
14小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
20小时前