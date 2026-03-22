法甲 | 五连胜气宇轩「昂」 摩纳哥平手盘抵捧

摩纳哥近期走势强劲，在法甲录得五连胜，更两度硬撼班霸巴黎圣日耳门取得一胜一和的佳绩，状态锐不可挡。中场核心艾利奥捷今季表现光芒四射，在两对圣日耳门均取得入球，尽显个人能力。今仗面对刚在欧战后出局、身心俱疲的里昂，艾利奥捷有望再次带领球队再下一城。让球盘平手盘，「客胜」值捧。马高

法国新星艾利奥捷穿针引线



摩纳哥近况迎来高峰，在联赛录得五连胜，包括作客以3:1击败榜首的巴黎圣日耳门。摩纳哥攻力在法甲名列前茅，今季26场联赛已攻入45球，火力十足。24岁的攻击中场艾利奥捷是球队近况大勇的灵魂人物，这名入选最新一期法国国家队的新星在本季法甲已贡献5个入球和3次助攻，是球队的进攻泉源。此子在之前作客圣日耳门一役交出大师级表演，不仅把握对手失误轻松开纪录，更策动第3个入球。艾利奥捷出色的盘带、创造力及无球跑动，可领军一举撕破里昂防线。

主队里昂近期则陷入小低潮，联赛四场不胜，状态明显回落。里昂在周中的欧霸杯主场不敌切尔达出局，士气和体能均构成沉重打击。在阵容不整及疲兵等不利因素下，里昂面对强势的摩纳哥，难有招架之力。

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