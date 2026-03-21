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德甲 | 科隆主场毫不「逊」色

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-21 HKT
发布时间：07:00 2026-03-21 HKT

科隆近期战绩虽然未如理想，近6场联赛仅录得2和4负未尝一胜，但其间对手皆为多蒙特、贺芬咸和RB莱比锡等前列球队，科隆能在硬仗中取得入球，并且甚少大败，实际表现优于赛绩。今晚在主场面对近况同样欠佳的慕逊加柏，是重启胜门的最佳时机。进攻中场积及卡明斯基今季已累积6个联赛入球，加上其出色的组织和创造力，今仗可望领军赢波。推介让球盘主队让平手/半球「主胜」。


科隆近期的不胜走势，对手多为联赛上半版球队，包括多蒙特、贺芬咸、史特加及RB莱比锡等，仅以一球小负或赛和，反映球队表现并不差。更重要的是，科隆的联赛主场入球率和进攻数据均位列德甲前10名，场均危险攻势达43.5次，远比对手慕逊加柏的36.7次高，进攻力更胜一筹。

卡明斯基创造力泉源

波兰国脚积及卡明斯基是球队的进攻最可靠的起点，季内录得全队最高的39次创造机会和8次绝佳机会，预期助攻值亦是全队最高的4.1。同时，这位23岁的进攻中场亦录得6个联赛入球，能为队友铺桥搭路，亦能亲自破门。在今晚这场关键护级战，其发挥将是科隆能否全取三分的关键。

慕逊加柏的近况未见起色，近6场作客2和4负，场均失球更高达1.71球。球队的攻击力疲弱，26场联赛仅攻入30球，比科隆的35球还要少，难以在客场构成威胁。


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让球[0/-0.5] 主胜
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