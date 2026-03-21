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英超 | 「车」残兵缺势又颓 拖肥主场硬净恶啃

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-21 HKT
发布时间：07:00 2026-03-21 HKT

爱华顿中后场坚壁清野，今仗能以逸待劳并主场出击，表现必有保证。球队有悍将伊洛宾咸于中场落力扫荡，有力于今晚英超主场在伤兵满营的车路士身上成功抢分，让球开出主队受让平手半球，「主胜」过关一流，可作全日重心。加利李尔

本轮前排联赛第8的主队爱华顿，防守表现稳健，虽然预期失球值44.1本应只排联赛第13，但今季失35球及10场保持清白之身，分别属英超并列第3低及第4多。爱华顿在受压下仍可保持低失球数字，皆因防线韧力十足，上场联赛虽然作客0:2负阿仙奴，但在89分钟失第一球之前，其实一直将兵工厂的预期入球值压在0.8以下，全场6度封阻对手攻门更属拖肥糖全季第2多，可见防线密不透风。

伊洛宾咸扫荡力强

爱华顿的防守中场伊洛宾咸扫荡范围极广，化身防线前的一道屏障，大大减轻防线压力。这位22岁的悍将场均成功拦截4.1次属英超并列第3多，上场对阿仙奴一役，全场更造出全场最多5次成功拦截，足证扫荡力之强。爱华顿周中并无赛事，有足一周时间备战今场，体力上必比刚周二恶斗巴黎圣日耳门的车路士占优，加上地头出击，伊洛宾咸的活力甚至可助球队成功抢得中场优势。

蓝狮伤情雪上加霜


至于客军车路士则排第6，近5场联赛只录1胜2和2负，走势甚差，连番错失杀上前4机会。蓝狮防线再添伤兵更是雪上加霜，右闸列斯占士及中坚杜利奥查洛巴刚周先后受伤，防线可堪信赖人选买少见少，犹幸联赛15场作客共取25分属英超第2佳，未必轻易3分尽失。让球开出主队受让平半，开出「主胜」机会极高，单头或过关皆宜。

加利李尔推介
让球[0/+0.5] 主胜
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