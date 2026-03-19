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欧霸｜弃将洗「森」革面 米迪兰特可保不败

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-19 HKT
发布时间：08:00 2026-03-19 HKT

米迪兰特 VS 诺定咸森林
Now643台周五凌晨1:45直播
推介：主客和 [和]

对赛往绩全面估优的米迪兰特，中后场多名失意军人正待证明时机，斗志十足。该队中坚有定海神针碧治苏连逊统领防线，有力于今晚欧霸16强次回合跟战意成疑的诺定咸森林周旋到底，一于直取主客和的「和」。

丹超代表的主队米迪兰特，今季一直是诺定咸森林的克星，不但首回合作客1:0领先，去年10月亦在大联赛阶段赢3:2，心理全面占优。其实米迪兰特中后场卧虎藏龙，中场菲腊标宁及中坚艾历均先后于意甲球会打滚，实力经验俱备。特别留意队长碧治苏连逊是宾福特在20至21英冠球季的升班功臣，惟升上英超后出场机会受限而回流，故这位27岁中坚对英超球队特别落力，去年10月力克森林一役，竟能以后卫身分贡献入球助攻各一，斗心绝对不容忽视。

至于客军诺定咸森林则近5场2和3负未尝一胜，走势已颇颓，加上30年后再战洲际赛，却令英超排名一直徘徊降班边缘的第17位，明显不胜双线作战负荷，若再不作取舍恐怕影响护级形势，故今场人脚及态度未必去尽。预料有一球领先优势的主队主守，而客队则无力挣扎，打和合理。加利李尔

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