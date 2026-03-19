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欧霸｜罗马必「博」欧战 一球小胜有计

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-19 HKT
发布时间：07:00 2026-03-19 HKT

罗马 VS 博洛尼亚
Now638台周五凌晨4:00直播
推介：让球主客和 [-1] 和

正陷低潮的罗马，虽连场败仗但情有可原，加上有丰富欧战经验及稳定的火力输出作根基，反底在望。该队有带刀侍卫韦斯利云尼素斯于边路的助攻助守，势于今晚欧霸16强次回合主场力克防线不稳的博洛尼亚，让球主客和让一球的「和」开出机会不低，诚意推介。

首回合赛和1:1的主队罗马，近5场各赛仅录1胜2和2负，虽然走势平平，不过上轮联赛作客1:2败走科木一役，自64分钟已打少一人，而月初作客1:2负热那亚时则以不少副选应战，两场败仗都未能发挥真正实力，无可厚非。事实上，首都狼在此5仗其间场场有波入共省9球，而联赛成功前场逼抢4.5次亦排意甲第3多，足证球队进攻甚有把握之余，态度亦十分积极。

同时，罗马近年于欧洲赛场上一直有不俗表现，对上5季曾赢过欧协联，及杀入欧霸决赛及4强各一次，教练加斯柏连尼更在23至24球季领阿特兰大于欧霸夺冠，球队上下欧战经验丰富。

人脚上，罗马防线今场迎来首回合停赛的队长基安卢卡文仙尼复出，而刚轮联赛坐波监的中坚伊云尼迪卡亦可候命，防守有望改善。再配以翼卫韦斯利云尼素斯随时发难，尤其考虑到这位巴西国脚今季攻入4球属球队3号射手，其攻守兼备的踢法必可领首都狼重返胜轨。

博洛尼亚闹右闸荒

而客军博洛尼亚则防线未能持续表现稳定，29场联赛失34球属意甲上半版球队的第2多，级数稍嫌不足。再者，今场博军闹右闸荒，老将迪施维斯查上场联赛早段伤出，预料右中场索迪亚要继续串演，令球队后防罩门明显，属淘汰赛大忌，难以信赖。预料主队有力小胜反底，可敲让球主客和让一球的「和」。加利李尔

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