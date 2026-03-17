欧联 | 法国足总打横「黎」 圣日耳门停「车」封「路」



巴黎圣日耳门在欧联16强首回合以5:2技术性击败车路士，晋级形势大好。对车路士而言，雪上加霜的是，法国足总以近乎「使横手」的方式协助圣日耳门，将其对南特的联赛延期，充足的准备时间和体能，足以抹杀车路士最后一丝希望。翼锋基华拉斯基利亚上仗后备入替后，立即改变战局，凭一己之力撕破对手防线，贡献两个入球和一次助攻，表现如入无人之境。圣日耳门在实力、体能和球员状态上都占尽优势，今仗「客胜」犹如探囊取物。马高

联赛延期圣日耳门体力占优



首回合的比赛充分反映了两队实力的巨大差距。圣日耳门虽然全场仅有9次射门，但已8次命中目标，并攻入5球，效率惊人，足证其球员质素远在车路士之上。反观车路士，虽然全场控球率接近五成，但组织混乱，攻势乏善可陈。更重要的是，法国足协为了协助圣日耳门在欧联争取佳绩，史无前例地将其联赛赛程推迟，让球队可以养精蓄锐，以逸待劳，迎接今场次回合赛事。此举无疑是扼杀了车路士仅存的渺茫希望，令他们在体能和士气上都处于绝对劣势。

K球王-基华拉斯基利亚逢人过人

圣日耳门的格鲁吉亚翼锋基华拉斯基利亚，表现愈来愈星味十足，在联赛和欧联两条战线均有稳定而出色的发挥，至今已为球队贡献了12个入球和9次助攻。上仗对车路士，他于下半场入替，随即凭其出神入化的个人技术，多次在边路突破，如入无人之境。他先是助攻队友域天拿射入3:2的关键入球，其后更在短时间内梅开二度，彻底粉碎了车路士的反扑希望。基华拉斯基利亚的盘带、速度和射术都已达世界顶级水平，今仗势必继续成为车路士后防的噩梦，协助球队再次大胜一场。



车路士近况低迷，防守错漏百出，近5场比赛已失掉10球，后防组织能力备受质疑。球队刚在联赛以0:1不敌纽卡素，在精锐尽出下，已摆出放弃欧联，争联赛的态度下，全队表现仍乏善可陈，更在比赛尾段显露疲态，体力不继的问题显而易见。面对实力强横、体力充沛的巴黎圣日耳门，车路士的防线实在难以抵挡对方水银泻地的猛烈进攻，今仗可期再败。



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