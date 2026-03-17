欧联 | 挪威奇兵「特」出 士砵亭难赶「客」
更新时间：07:00 2026-03-17 HKT
发布时间：07:00 2026-03-17 HKT
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挪威黑马波杜基林特在欧联赛事中屡创奇迹，不仅在主场表现出色，作客出征亦先后击败马体会及国际米兰等劲旅。球队在16强首回合已领先士砵亭三球，加上挪威足协为让其专心备战而将联赛揭幕战延期，体能和专注度均占优势，今仗作客里斯本力足保不败。阵中进攻核心赞斯侯格在首回合表现出众，其突破和组织能力皆上乘，力足威胁士砵亭防线。让球盘客队受让一球下，「客胜」必捧。 马高
波杜基林特今季在欧联的表现堪称神奇，这支班费仅5700万欧元的球队，虽被全面看淡，却接连写下击败前冠军级球队的历史。在欧洲最高水平的赛场，曾击败曼城、马体会，并在附加赛双杀国际米兰，以总比数5:2淘汰对手，证明本身强大战力。球队在欧联保持5连胜，包括首回合以3:0横扫士砵亭。
挪威联赛改期助争取晋级
波杜基林特在欧联的梦幻表现，更令挪威足协为了让其能以最佳状态出战，特意推迟了联赛赛程，让其得以养精蓄锐，以逸待劳专注备战，在体能和心理优势下，不但晋级十拿九稳，要在今场保不败亦非难事。
进攻中场赞斯侯格是波杜基林特的灵魂人物，此子在首回合的比赛中完全主导球队的进攻，其盘带、传球和创造力让士砵亭防不胜防。这名挪威国脚今季在欧联已交出6个入球和3次助攻，侯格已证明自己是欧洲其中一位最被低估的组织者。
主队士砵亭主场攻击力十足，近20场主场有12场能攻入3球或以上，但对手质素无法与波杜基林特近期的手下败将如曼城、马体会及国米等欧洲顶级豪门相提并论。面对一支体能充沛、士气高昂且擅长反击的队伍，士砵亭即使坐拥主场之利，也难言稳胜。
星岛推介
让球 [+1] 客胜
士砵亭 2:2 波杜基林特
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