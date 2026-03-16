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西甲｜华历简奴态勇 两波胆「特」笋

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-16 HKT
发布时间：08:00 2026-03-16 HKT

华历简奴 VS 利云特
Now632台周二凌晨4:00直播
推介：波胆2:0 / 2:1

华历简奴状态冒升，加上火力有保证，有前锋迪费鲁图斯近期脚风大顺，今晚西甲主场面对为护级挣扎的利云特，有望全取三分，推介波胆2:0/2:1。

主队华历简奴战绩回勇，近5场各赛录得2胜3和未尝一败，士气正盛。华历简奴的主场威力不俗，近6场便两度射入3球，有足够攻力赢波。状态十足的前锋迪费鲁图斯今季25场联赛已入10球，远超其7.93的预期入球值，把握力超卓，月初对奥维多时便梅开二度。他的速度和突破能力，将对客队积弱的后防带来巨大威胁，势必成为今仗主角。

客队利云特排在联赛第19位，爆冷条件欠奉，球队攻守失衡，联赛27场失45球，是联赛防守最差的球队之一。同时，球队的作客攻力极为疲弱，近10场平均每场入0.9球，近6次作客更只尝一胜，共失12球之多，今仗作客华历简奴凶多吉少。马高

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