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英超｜B费穿针引线 曼联有力发「维」

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-15 HKT
发布时间：08:00 2026-03-15 HKT

曼联 VS 阿士东维拉
Now621、611台今晚10:00直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

刚轮新败的曼联，今晚主场迎战同分的阿士东维拉时，必图重回胜轨并拉开差距。进攻核心中场般奴费南迪斯92次创造机会及22次创造黄金机会皆冠绝英超，数据无出其右。维拉成绩含水量高兼近期表现明显下滑，而且上周中欧霸远征里尔，体力消耗甚大，今仗难挡红魔进袭，推介让球主客和主让一球的「主胜」。

本轮前排英超第3的曼联，进攻火力相当有保证，场均攻入1.8球及预期入球值高达50.4皆位列英超第3多，更是联赛中场均命中目标次数最多的一队，达到5.8次，攻势极具威胁。虽然上周以2:1败于纽卡素脚下，但全场创造不少机会，进攻表现并不差。

灵魂人物般奴费南迪斯展现冠绝英超的创造力，今季已交出14个助攻，并创造了惊人的92次机会及22次黄金机会，3项数据均为英超第一。这名球队队长近5场联赛贡献2入球和5助攻，显示其极佳的比赛状态，其超卓的创造力将是撕破维拉防线的关键。

阿士东维拉近3场联赛共失7球防线不稳，同时预期失球值为42.2，但实际失球仅约34球，反映其防守表现很大程度上是依靠运气而非实力，球队目前的高排名存在不少水分，表现已呈强弩之末。马高

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