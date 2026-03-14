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意甲｜中场「大」脑发功　国米让一球照追

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-14 HKT
发布时间：08:00 2026-03-14 HKT

国际米兰 VS 阿特兰大
Now643台今晚10:00直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

意甲榜首国际米兰手握7分优势，整体实力超班，阵中核心施连斯基状态火热，成为球队攻守运转的关键人物。今仗主场迎战刚于欧联惨败的阿特兰大，士气体能均明显占优，让球主客和让一球「主胜」值得支持。

国米今季意甲表现极具说服力，28场联赛攻入64球，场均入球达2.3个，火力冠绝意甲；防守同样稳健，至今仅失22球，并有15场保持清白之身，攻守数据均属联赛顶尖。虽然上轮意外不敌AC米兰，但此前曾录得4连胜，包括作客5:0大胜萨斯索罗，整体状态仍然可靠。

中场核心施连斯基是国米今季成功的重要关键。这名波兰国脚在25场联赛中射入5球，左右脚皆具威胁，传球成功率高达92.3%，并已创造5次绝佳机会。在查汉奴古缺阵下，他于对AC米兰一役仍交出全场最高的100次触球及9次成功对抗，攻守两端均展现顶级水准，状态正值高峰。

阿特兰大方面，虽然联赛近5场取得3胜1和1负，但球队刚于欧联主场1:6惨败拜仁，对心理及体能打击甚大。加上近年作客圣西路往绩欠佳，近11次造访输掉7场，今仗面对榜首国米，恐怕难以全身而退。马高

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