意甲｜柱趸刻苦耐「奴」 帕尔马远征可胜
更新时间：08:00 2026-03-13 HKT
拖连奴 VS 帕尔马
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：波胆0:1及0:2
踢法整体机动的帕尔马，作客接连勇挫强敌创造惊喜，走势正盛。该队有身材高大的柱趸式中锋马迪奥柏历坚奴于前线开山劈石下，势于今晚意甲远征后防脆弱的拖连奴时再大发神威，不妨同时敲齐波胆0:1及0:2。
赛前排意甲第12的帕尔马，对上5场各赛3胜2和未尝一败，其间更曾作客击败AC米兰及博洛尼亚，说服力十足。观乎帕尔马于此5场共保持3场清白之身，加上共入的5球由5位不同球员攻入，除证明防守稳阵外，亦可见球队团队意识极佳，未因对手集中盯防个别重心球员而失去方寸。虽说帕尔马点点开花，但中锋马迪奥柏历坚奴的柱趸作用亦十分重要，除今季已攻入7球属阵中神射手外，其身高1.90米加上力量强壮，是前线支点的最佳人选。
主队拖连奴则排联赛第15，近5场仅录1胜1和3负，加上联赛共失49球属意甲并列最多，走势及防守都明显较客队差。再者，球队入球助攻都十分倚重尼高拉华锡，但这位进攻中场对上10场只录入球助攻各一，状态低沉难以信赖。预料客队可乘对手进攻哑火再赢一场，一于敲齐波胆0:1及0:2。加利李尔
