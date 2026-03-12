欧霸｜森林级数辗压 「主胜」必得「米」

诺定咸森林 VS 米迪兰特

Now643台周五凌晨4:00直播

推介：让球 [-1] 主胜

英超球队近年在欧霸的优势愈发明显，今届赛事亦不例外。诺定咸森林虽在英超仍须为护级而战，但在欧霸赛场却展现统治力。球队近期状态回升，上仗联赛逼和曼城2:2，进攻火力有所提升。巴西前锋伊戈尔捷西斯今季欧霸8战轰入7球，效率惊人，是球队晋级的关键人物。面对丹麦球队米迪兰特，森林在实力及级数上明显占优，主场出击，让球盘主让一球的「主胜」值得追捧。

英超球队的强势已由欧联蔓延至欧霸，上季由热刺及曼联两支联赛中下游球队包办决赛，足证英超整体实力。今季诺定咸森林亦延续这趋势，在欧霸多项数据名列前茅。森林主场预期入球值达21.3球，创造38次绝佳机会，均为赛事最高，平均控球率及传球成功率亦属前列，展现对比赛的高度控制力。这种表现令森林成为今届赛事的争标分子之一。

锋线方面，伊戈尔捷西斯正经历突破性赛季。这名巴西前锋由巴甲转战英超后迅速适应欧洲节奏，今季欧霸8战入7球，并列射手榜首位。对贝迪斯一役仅后备上阵5分钟便梅开二度，助球队事隔30年再尝欧战胜果。由于主力中锋基斯活特受伤，捷西斯获得稳定正选，其出色的空战能力及头球威胁，成为森林前场的重要支点。这名新星已吸引多间英超豪门关注，信心及状态均处高峰，今仗势成米迪兰特防线最大威胁。

丹超水准远逊英超

客军米迪兰特虽在丹麦联赛表现出色，但联赛强度与英超存在明显差距。球队近期作客表现不稳，且主力前锋奥苏里奥停赛，攻力进一步受损。面对在球员级数、战术体系及比赛节奏上均占优的诺定咸森林，作客爆冷难度极高，预料在主队高压下难以组织有效攻势。马高