欧联｜把握退「热」好时机 马体会力足大胜

更新时间：07:00 2026-03-10 HKT
发布时间：07:00 2026-03-10 HKT

马德里体育会 VS 热刺
Now638台周三凌晨4:00直播
推介：让球主客和 [-2] 主胜

马德里体育会状态终于回勇，加上季尾主场态度积极，数胡毫不手软。该队前锋祖利安艾华利斯虽然沉寂多时，但今晚欧联16强首回合主场喜遇走势极颓的热刺，必把握机会重拾射门鞋，领军大胜一场，让球主客和让两球亦无有怕，「主胜」可放心捧。

马德里体育会虽然上半季一度经历飘忽走势，不过上场主场3:2击败皇家苏斯达后，终可守住西甲3哥席位，有本钱分心欧联。马体会季尾能回勇，皆因地头火力突然提升，对上4场各赛主场共入15球，其中3场更狂轰4球，包括国王杯首回合主场4球大炒巴塞隆拿，绝无水分。

马体会锋线一向人材济济，中锋亚历山大索洛夫今年17战共轰11球，在5大联赛中仅次于哈利卡尼，不过这位高大中锋面对英超硬朗的中坚必成盯防目标，反而有机会为走位刁钻的祖利安艾华利斯制造空位。这位阿根廷前锋近19场各赛只入3球状态平平，不过联赛预期入球值高达7.1，其实与索洛夫并列全队最多，足证其灵活走位亦可争取不俗埋门机会，今仗在拍档掩护下钻营得手亦不足为奇。

客队热刺近况全无可取之处，联赛排第16只比尾3的韦斯咸多1分，近5场各赛全败是自2004走势最差，2026年开首至今11场不胜更是自1935年最差开局，不断刷新颓势下限。热刺的阵上表现不只技不如人，士气亦跌至谷底，上轮联赛主场领先1球下，身为队长的云迪尹竟然禁区犯天条输12码兼被罚离场，最终1:3反胜为败责无旁贷。

考虑实际情况下，热刺必集中资源抢分护级，今场欧联可能弃战，就算球迷抱一丝反底希望，亦难在踢法硬净的马体会身上取得。客军近况实在太颓，让球主客和开出主队让两球亦不嫌多，「主胜」可作全日重心。加利李尔

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

