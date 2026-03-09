Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜快翼落力娱「宾」 平手必捧韦斯咸

韦斯咸 VS 宾福特
推介：让球 [0] 主胜

韦斯咸状态不俗，今晚足总杯第5圈坐镇主场对宾福特，有权凭状态和士气争胜晋级。球队翼锋森马维近期表现抢眼，今仗面对英超失12码最多的宾福特，其突破能力将是客队后防最大威胁。让球平手盘，「主胜」可看高一线。

韦斯咸近期表现回稳，近5场比赛取得2胜2和，包括上仗联赛作客以1:0力克状态不俗的富咸，以及打和连胜中的曼联，状态冒升。荷兰翼锋森马维发挥至为关键，这位24岁翼锋从一月开始蜕变，火速成为球队的救兵，今季在英超已攻入5球及贡献1次助攻，场均录得1.4次成功盘扭，并为球队搏得50次罚球，突破能力极强。他目标是借着在韦斯咸的出色表现，跻身荷兰2026年世界杯大军，抢走加普的正选左翼位置。以其近期的勇锐状态，绝对有望获得主帅朗奴高文的青睐，成为橙衣军团边路攻击的新选择。

宾福特是今季英超失掉最多12码的球队，至今已录得7次。今场客军防线将要面临极大考验，因为韦斯咸除了有盘扭能力强的森马维，其队内首席射手兼助攻王查洛保云亦是突破好手，势令客队防线压力大增，增添再次犯错输12码的风险。马高
 

