意甲｜萨斯索罗有神龙 受让平半最着「素」

拉素 VS 萨斯索罗

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

意甲今晚上演独脚戏，萨斯索罗近期走势凌厉，近5仗攻入10球，火力十足，就算今晚要作客亦无所畏惧；反观主队拉素近6轮联赛只得1胜，近3仗联赛更食白果。以萨斯索罗门将梅历今季神勇表现，屡次力挽狂澜，今仗可望抵挡主队进袭，推介受让平手/半球让球「客胜」。

萨斯索罗近期愈战愈勇，近6场联赛取得5场胜仗，唯一败仗仅负于本土无敌的榜首国际米兰。球队现时排在联赛第9位，领先今仗对手拉素4分，成绩令人眼前一亮。风格上进攻积极的萨斯索罗近期火力全开，近10场比赛轰入10球，包括上轮在主场以2:1力克劲旅阿特兰大。 阵中两名攻击主力，翼锋杜文尼高贝拉迪和罗尼安迪状态一流，前者往绩上9次攻破拉素大门，堪称「拉素克星」，今仗势必再次威胁主队防线。

萨斯索罗今季能稳居中游，首席门将梅历绝对是关键人物。这位由英冠球会叶士域治外借加盟的科索沃国脚，表现非比寻常，他今季在意甲场均作出3.8次扑救，在整个意甲的门将中排名第2，至今已录得98次扑救。在上轮对阿特兰大的赛事中，梅历表现出世界级水准，全场作出6次关键扑救，其中五5次更是来自禁区内的近距离施射，被各个评分网站给予最终全场最高分，表现如有神助。其神奇演出已吸引祖云达斯等大球会关注，萨斯索罗有这名身手不凡的门将守住最后一关，加上前线的火力，有足够条件创造冷门赛果。

拉素联赛近7战只1胜

相比之下，拉素近期则陷入困境。球队近6场各赛未尝一胜，联赛方面近7战亦只得1胜，其间更已超过三百分钟未能取得入球，锋力极度疲弱。加上主场奥林匹高球场持续有球迷杯葛行动，令主场气氛诡异，优势尽失。球队刚于周中应付意大利杯四强首回合赛事，与阿特兰大激战打和，体能上或稍不及以逸待劳的萨斯索罗，今仗要扭转颓势恐怕有心无力。 马高