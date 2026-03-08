英足杯｜修咸顿以攻代守 入球大盘置「富」

富咸 VS 修咸顿

Now651台今晚8:00直播

推介：入球大细 [3.5] 大

修咸顿攻强守弱，锋线猛将轮流爆发，火力必有保证。该队有头顶脚踢同样出色的翼锋松木玖生随时发难下，势于今晚足总杯第5圈作客与同样防线穿窿的富咸大斗攻力，驳火格局已成，入球大细中位数开出3.5球亦无有怕，一于直取大盘。

季初一度跌至英冠第21位的客军修咸顿，季中委任助教艾卡特坐正，索性以攻代守反而有起色，近8场联赛6胜2和不败升至第7，与第6位升班附加赛的域斯咸只差4分。圣徒虽然挟联赛场均攻入1.8球排英冠第3的攻力，令联赛位置攀升，但其实防守从来没有改善过，联赛场均失1.3球只排中游第13，上月联赛作客李斯特城先失3球下反胜4:3就是最佳例子。

人脚上，修咸顿锋线受惠于主攻踢法，就算首席射手亚当岩士唐冬窗转投狼队亦毫无影响，众将轮流发威，22岁的日本翼锋松木玖生易帅后获不少上阵机会，对上两场更交出2入球1助攻，当中有1入球1助攻均属接应角球造出，可见身高只有1.8米的松木抢点颇有心得，今场面对已直落13场各赛都有失球的富咸，再有贡献亦不足为奇。入球大细3.5球的「大」有2.33倍，当然直取。加利李尔