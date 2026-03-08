Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜修咸顿以攻代守 入球大盘置「富」

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-08 HKT
发布时间：08:00 2026-03-08 HKT

富咸 VS 修咸顿
Now651台今晚8:00直播
推介：入球大细 [3.5] 大

修咸顿攻强守弱，锋线猛将轮流爆发，火力必有保证。该队有头顶脚踢同样出色的翼锋松木玖生随时发难下，势于今晚足总杯第5圈作客与同样防线穿窿的富咸大斗攻力，驳火格局已成，入球大细中位数开出3.5球亦无有怕，一于直取大盘。

季初一度跌至英冠第21位的客军修咸顿，季中委任助教艾卡特坐正，索性以攻代守反而有起色，近8场联赛6胜2和不败升至第7，与第6位升班附加赛的域斯咸只差4分。圣徒虽然挟联赛场均攻入1.8球排英冠第3的攻力，令联赛位置攀升，但其实防守从来没有改善过，联赛场均失1.3球只排中游第13，上月联赛作客李斯特城先失3球下反胜4:3就是最佳例子。

人脚上，修咸顿锋线受惠于主攻踢法，就算首席射手亚当岩士唐冬窗转投狼队亦毫无影响，众将轮流发威，22岁的日本翼锋松木玖生易帅后获不少上阵机会，对上两场更交出2入球1助攻，当中有1入球1助攻均属接应角球造出，可见身高只有1.8米的松木抢点颇有心得，今场面对已直落13场各赛都有失球的富咸，再有贡献亦不足为奇。入球大细3.5球的「大」有2.33倍，当然直取。加利李尔

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
12小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
15小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
16小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
19小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
19小时前
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
影视圈
14小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
23小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
11小时前