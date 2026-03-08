意甲｜火力冠绝全意甲 国米势扬威打吡

AC米兰 VS 国际米兰

Now638台周日凌晨3:45直播

推介：让球 [0/-0.5] 客胜 / 任何时间入球球员：恩比斯锡

首循环米兰打吡落败的国际米兰，现时意甲录8连胜状态如日中天，领先次席的AC米兰达10分之多。国米场均入球数高达2.4个，更透过死球收获意甲最多的16个入球。阵中身高达1.96米的后卫恩比斯锡在高空争夺中优势明显，足以威胁AC米兰防线。推介让球盘客让平手/半球的「客胜」，兼恩比斯锡的「任何时间入球球员」。

国际米兰攻击力不仅冠绝意甲，在欧洲五大联赛中亦是顶级水平，至今已攻入64球，比AC米兰的43球多出超过20球，显示出两队在攻击力上的明显差距。国米不论在运动战或死球战都极具威胁。场均入球高达2.4个的蓝黑军团今季在意甲已攻入39个运动战入球，同时亦有高达16个来自死球的入球，堪称意甲死球专家。球队的预期入球高达54.5，同样位列联赛第一，从任何角度来看，国际米兰的火力，在意甲明显超班。教练捷禾更为了留力在今场米兰打吡中全力出击，报回首循环一败之仇，在周中0:0闷和科木的意大利杯赛事中，收起了迪马高、马古斯杜林等大部分主力球员，诚意十足。

年仅25岁的德国中坚恩比斯锡自2023年加盟国际米兰后，迅速冒起，成为球队后防的中流砥柱。凭借1.96米的优厚条件，比斯锡在球场上展现出强大的高空优势。在今季联赛中，比斯锡的争顶成功率高达66%，场均赢得2.2次空中对决，令对手前锋难以占得便宜。 除了防守出色，这名年青后卫在进攻端亦屡有建树，至今已在联赛中攻入2球，并贡献1次助攻，其中一个入球是来自死球，以中坚身份场均录射门1.3次，足以显示出其死球战术中的重要性。 这位德国灯塔将会为AC米兰防线带来极大威胁。

A米防线存漏洞

名义上主场作赛的AC米兰近期的表现略显不稳，纵然在联赛榜上仍位列次席，但最近5场比赛中只取得3胜1和1负的成绩，而对手大都处于下游。A米防线亦存在隐忧，近10场比赛中，已3度被对手透过角球破门，近期负于帕尔马一役的失球正是在角球中顶输，在防守死球方面存在漏洞，这对于拥有恩比斯锡此等空霸的国米，无疑是一大利好消息。马高