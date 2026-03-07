Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足总杯｜两大巨人中锋斗射术 奥沙辛拿「大」肆抢「略

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-07 HKT
发布时间：07:00 2026-03-07 HKT

奥沙辛拿近期靠主场抢分，地头出击态度积极，更接连造出惊喜赛果。球队锋线有状态大勇的中锋安迪布迪美亚领衔攻坚，有力于今晚西甲主场与马略卡大演入球骚，入球大细中位数低见两球/两球半，大盘仍有不俗分头，单头或过关皆宜。

赛前排西甲第10的主队奥沙辛拿，联赛33分有24在主场收获，明显靠主场发难抢分。球队对上6场联赛作东录4胜2和不败之余，更场场有波入共入13球，其间对手除包括前4的维拉里尔外，上周更地头2:1爆冷击败皇家马德里，故主场出击态度必定积极。中锋安迪布迪美亚近7仗共入6球状态火热，加上1.9米的身高优势，今仗势可延续大顺脚风。

客军马略卡虽然排名低见尾3，但阵中射手梅利基联赛共入16球属西甲第2多，场均1.5次攻门中框亦可反映其威胁，加上这位科索沃射手对上两次对奥沙辛拿共入3球，今场再贡献入球亦不足为奇。既然两队都有入球本钱，入球大细中位数两球/两球半的「大」仍有1.81倍不俗分头，不妨以此作过关胆。


加利李尔推介
入球大细[2/2.5] 大
Now632台今晚9:00直播

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
12小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
11小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
12小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
17小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
影视圈
14小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
11小时前
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
23小时前