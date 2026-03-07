足总杯｜两大巨人中锋斗射术 奥沙辛拿「大」肆抢「略

奥沙辛拿近期靠主场抢分，地头出击态度积极，更接连造出惊喜赛果。球队锋线有状态大勇的中锋安迪布迪美亚领衔攻坚，有力于今晚西甲主场与马略卡大演入球骚，入球大细中位数低见两球/两球半，大盘仍有不俗分头，单头或过关皆宜。

赛前排西甲第10的主队奥沙辛拿，联赛33分有24在主场收获，明显靠主场发难抢分。球队对上6场联赛作东录4胜2和不败之余，更场场有波入共入13球，其间对手除包括前4的维拉里尔外，上周更地头2:1爆冷击败皇家马德里，故主场出击态度必定积极。中锋安迪布迪美亚近7仗共入6球状态火热，加上1.9米的身高优势，今仗势可延续大顺脚风。

客军马略卡虽然排名低见尾3，但阵中射手梅利基联赛共入16球属西甲第2多，场均1.5次攻门中框亦可反映其威胁，加上这位科索沃射手对上两次对奥沙辛拿共入3球，今场再贡献入球亦不足为奇。既然两队都有入球本钱，入球大细中位数两球/两球半的「大」仍有1.81倍不俗分头，不妨以此作过关胆。



入球大细[2/2.5] 大

