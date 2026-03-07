足总杯 | 连升三班域斯咸非省油灯 车路士赢亦难大胜

域斯咸本身已是非一般英冠球队，加上走势凌厉，杯赛随时予人惊喜。该队有球味十足的前锋祖殊温达斯冲锋陷阵，于今晚足总杯第5圈主场迎战有后顾之忧的车路士，势可斗得难分难解，让球主客和开出主队受让一球的「和」，成事机会不低，不妨一试。加利李尔

主队域斯咸近3季由第5级的全国联赛接连升班至英冠，是英格兰足球前5级联赛历史上，首支实现3连升的球队。虽然这支威尔斯球会主要股东为荷里活影星，不过他们并非以班主身分来作威作福，亦没有大手注资收购大牌球星，反而是投资发展市镇配套、建立社区凝聚力，以及拍摄纪录片提高知名度，从而令球会根基稳固及发展可持续收入。今时今日有耐性又真正为球会着想的班主实为凤毛麟角，亦反映域斯咸现排英冠第6并非只靠明星效应。

近况上，域斯咸对上5场4胜1和未尝一败，继续留在联赛前6的升班附加赛区域，保留升英超希望。然而域斯咸与其他英格兰低组别球会一样，未有在足总杯留力，更先后淘汰诺定咸森林及叶士域治，全力以赴表现有保证。球队仍保留长传急攻踢法，十分适合一对箭头基化摩亚及祖殊温达斯发挥，尤其后者各赛共交出10入球5助攻，两项数据均排全队头二，足证能传善射。

客队车路士刚周三联赛作客4:1大破韦斯咸，然而对上3场其实只有胜各和负各一，近况飘忽。再者，蓝狮下周中欧联16强要作客卫冕的巴黎圣日耳门，今仗有可能以部分副选落场，实力削弱可胜不稳。既然预料主队虽败不辱，让球主客和开出主队受让一球的「和」有3.60倍不俗分头，绝对值博。

加利李尔推介

让球主客和 [+1] 和

