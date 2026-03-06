英足杯｜红军复仇心切 作客有力屠狼

狼队 VS 利物浦

Now651台周六凌晨4:00直播

推介：让球 [+1] 客胜

刚周中联赛意外不敌狼队后，利物浦今晚深夜于足总杯第5圈再度作客，目标明确是复仇，战意毋庸置疑。小将安古莫夏上仗后备上阵25分钟表现远胜加普，今仗可成红军争胜的关键先生，让球盘客让一球的「客胜」值得支持。

回顾周二联赛，利物浦虽以1:2落败，但控球率高达66%，射门19比4，预期入球值亦有1.83，远高于狼队的0.44，场面与数据全面占优，今仗有望改善。红军17岁翼锋安古莫夏成为上仗少数亮点，他于65分钟后备入替加普，仅上阵25分钟便创造2次机会及完成2次成功盘带，两项数据均多于沙拿与加普全场合计。名宿谢拉特直言，他短时间内的贡献已胜过加普整场表现；史杜历治亦形容其踢法直接并充满能量。考虑到沙拿与加普近期状态低迷，安古莫夏今仗有力担正，成为红军争胜的关键变数。

狼队方面，今季联赛长期包尾，现时仅得16分，虽然周中击败利物浦，取得近一年来首次连胜，但联赛尚余8轮，球队重心势必放在护级，今场足总杯极可能轮换主力。在战意与整体实力均处下风的情况下，狼队要再度击败利物浦，难度甚高。马高