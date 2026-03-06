德甲｜对手近况愁云惨「慕」 拜仁半场必攻

拜仁慕尼黑 VS 慕逊加柏

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：半场入球大细 [2.5] 大

德甲班霸拜仁慕尼黑近期火力全开，主场威力尤其惊人，抢攻型踢法极大机会半场前已定胜局。拜仁今季约5成主场比赛的上半场已产生3个或以上入球，加上射手哈利卡尼入球效率高得惊人，今仗面对近况不济的慕逊加柏，不妨向有2.65倍的半场入球大细[2.5]球大盘埋手。

主队拜仁慕尼黑联赛场均攻入3.85球攻力冠绝德甲，更为夸张的是，在全数24场联赛的每场总入球皆超过2.5球。拜仁主场更善于尽早取得优势，上半场入球数占总数52%，其中比赛第16至30分钟更是球队的入球黄金时间。然而，拜仁近期防守并不稳固，过去8场比赛共失10球，并已连续7个主场未能保持清白之身，超强攻力弥补防线不稳，当然有利产生更多入球。

拜仁今季焦点仍然落在射手哈利卡尼身上，这位英格兰中锋24场德甲轰入30球，并交出5次助攻，均场贡献1.62个入球，每90分钟入球率达到惊人的1.33球，状态无与伦比。近况上，卡尼近5场赛事入9球，其中4场梅开二度，按目前走势，极大机会打破利云度夫斯基的单季41球纪录，德国境内并不存在阻止其入球的方法。而技术全面的英格兰首席中锋卡尼不仅是一名射手，其堕后组织及策应的能力，更被誉为世上最全面的前锋，他与路易斯迪亚斯及米高奥利斯的进攻组合，令对手防不胜防。

慕逊加柏已非克星

另一边厢，虽然客队慕逊加柏过往有拜仁克星之称，但近年交手已优势尽失，近5次对赛全部落败。加上球队近况低迷，近11场联赛仅获两胜，现时只距离降班区5分，仍有护级压力。球队作客表现更差，场均仅得1分。慕逊加柏防线错漏百出，近6场作客2和4负，上半场失球数更占作客总失球的56%，面对拜仁的强攻，防线随时一触即溃。马高