英超｜蒙路斯状态火「热」 水晶宫受让极笋

热刺 VS 水晶宫

Now621台周五凌晨4:00直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

热刺踏入2026年仍未打开英超胜利之门，近4战全负更见攻守两端问题，今仗未许乐观。客队水晶宫虽然整体攻力疲弱，但近期6战3胜状态占优右翼卫丹尼尔蒙路斯面对经验浅的小将艾治格雷，其创造力与致命一击足以左右赛果，推介让球盘受让平手/半球的「客胜」。

热刺的近况惨不忍睹，是2026年至今唯一未在英超赢波的球队，上仗1:2不敌富咸后录联赛4连败，10场不胜的劣绩更是球会自1994年以来的最差纪录。热刺防线尤其令人忧虑，除了中坚基斯甸罗美路停赛，后卫艾治格雷的对抗能力相当疲弱，空中对抗成功率仅得33.33%是他的致命伤。

反观水晶宫右翼卫丹尼尔蒙路斯正是球队最稳定输出点之一，今季已贡献3个入球和3次助攻。这位29岁的哥伦比亚国脚是球队的进攻泉源，本季已创造96次危险攻势，并有27次成功传球到对方禁区。凭借蒙路斯出色的个人能力，将在右路对经验尚浅的艾治格雷构成巨大压力。

以热刺近期低迷的状态，多名主力伤停，加上年轻球员经验不足，短期内反底机会渺茫。水晶宫应可至少保持不败，甚至有望全取三分。马高