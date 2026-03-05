Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法足杯｜朗斯铜墙铁壁 「客胜」最合「里」

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-05 HKT
发布时间：07:00 2026-03-05 HKT

里昂 VS 朗斯
Now639台周五凌晨4:10直播
推介：让球 [0] 客胜

今晚法国杯8强上演重头戏，法甲前列分子里昂与朗斯正面交锋。朗斯近期表现硬净，近15战录12胜1和2负，不败率极高，加上阵中防守中场马马度辛加尼表现突出，攻守兼备，扫荡力无出其右。里昂纵有主场之利，但防线不稳，面对朗斯的严密防守及快速反击，难占甜头。今仗平手盘，客队朗斯绝对值得秤先，让球「客胜」可作过关胆材。

朗斯今季成绩斐然，现时位列法甲次席，只差榜首圣日耳门4分，更抛离第3位的里昂达8分之多。球队近期状态大勇，近15场赛事仅录得2场败仗，不败率惊人之余，胜率更高达8成。

骄人战绩背后，全赖固若金汤的防守，多项防守数据均在联赛中名列前茅。朗斯在拦截、铲球皆冠绝法甲，争顶成功率、抢回控球权等防守环节均有出色表现，球队今季已保持9场清白之身，而球队整体失球数字亦只有24球，为联赛第2少。稳健的防守，成为朗斯今季异军突起的关键，亦是今仗无惧里昂的最大本钱。

提到朗斯的成功，绝对不能不提中场核心马马度辛加尼。这位23岁的马里国脚，今季由奥地利球会维也纳迅速来投后，火速成为球队不可或缺的主力。他不但拥有娴熟的左脚技术，更具备强悍的斗心和控制比赛节奏的能力，今季在法甲上阵21场，已贡献2个入球和2次助攻。辛加尼的战术作用极为关键，作为一名中场，在3-4-2-1或3-4-3阵式中提供了重要的防守稳定性及转守为攻的速度。他的个人数据极为亮丽，联赛至今已录得68次拦截和144次夺回球权，两项数据均为法甲第一，堪称中场破坏王。面对里昂同样以地面进攻为主的中场线，辛加尼的拦截能力将大大压制对方组织，让朗斯立于不败之地。

里昂防线多犯错

主队里昂近况回落，录得两连败共失掉6球，防守出现严重问题，联赛对马赛及斯特拉斯堡的赛事中，均因后防不集中而失球。今仗里昂面对以防守见称、反击锐利的朗斯，若然倾力主攻，后防空虚的弱点将会被无限放大。朗斯拥有如韦斯利沙特、奥辛尼艾度亚迪等速度高的前锋线，绝对有能力把握里昂后防的漏洞，主攻的里昂反而更易被击败。马高

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
6小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
15小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
15小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
11小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
17小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
15小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
2小时前
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
06:20
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
影视圈
9小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
15小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
17小时前