法足杯｜朗斯铜墙铁壁 「客胜」最合「里」

里昂 VS 朗斯

Now639台周五凌晨4:10直播

推介：让球 [0] 客胜

今晚法国杯8强上演重头戏，法甲前列分子里昂与朗斯正面交锋。朗斯近期表现硬净，近15战录12胜1和2负，不败率极高，加上阵中防守中场马马度辛加尼表现突出，攻守兼备，扫荡力无出其右。里昂纵有主场之利，但防线不稳，面对朗斯的严密防守及快速反击，难占甜头。今仗平手盘，客队朗斯绝对值得秤先，让球「客胜」可作过关胆材。

朗斯今季成绩斐然，现时位列法甲次席，只差榜首圣日耳门4分，更抛离第3位的里昂达8分之多。球队近期状态大勇，近15场赛事仅录得2场败仗，不败率惊人之余，胜率更高达8成。

骄人战绩背后，全赖固若金汤的防守，多项防守数据均在联赛中名列前茅。朗斯在拦截、铲球皆冠绝法甲，争顶成功率、抢回控球权等防守环节均有出色表现，球队今季已保持9场清白之身，而球队整体失球数字亦只有24球，为联赛第2少。稳健的防守，成为朗斯今季异军突起的关键，亦是今仗无惧里昂的最大本钱。

提到朗斯的成功，绝对不能不提中场核心马马度辛加尼。这位23岁的马里国脚，今季由奥地利球会维也纳迅速来投后，火速成为球队不可或缺的主力。他不但拥有娴熟的左脚技术，更具备强悍的斗心和控制比赛节奏的能力，今季在法甲上阵21场，已贡献2个入球和2次助攻。辛加尼的战术作用极为关键，作为一名中场，在3-4-2-1或3-4-3阵式中提供了重要的防守稳定性及转守为攻的速度。他的个人数据极为亮丽，联赛至今已录得68次拦截和144次夺回球权，两项数据均为法甲第一，堪称中场破坏王。面对里昂同样以地面进攻为主的中场线，辛加尼的拦截能力将大大压制对方组织，让朗斯立于不败之地。

里昂防线多犯错

主队里昂近况回落，录得两连败共失掉6球，防守出现严重问题，联赛对马赛及斯特拉斯堡的赛事中，均因后防不集中而失球。今仗里昂面对以防守见称、反击锐利的朗斯，若然倾力主攻，后防空虚的弱点将会被无限放大。朗斯拥有如韦斯利沙特、奥辛尼艾度亚迪等速度高的前锋线，绝对有能力把握里昂后防的漏洞，主攻的里昂反而更易被击败。马高