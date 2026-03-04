Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜威尔逊长期态勇 富咸势大扫「锤」

富咸 VS 韦斯咸
推介：让球 [0/-0.5] 主胜

富咸近期走势凌厉，上仗以2:1力克热刺后，在各赛录得3连胜，今轮前联赛进占第9位。球队攻守表现稳定，尤其在主场近7战5胜，恶气十足。反观仍深陷降班区的韦斯咸，防守更是形同虚设，今季英超失球最多。富咸阵中进攻核心哈利威尔逊上仗贡献一入球一助攻，尽显其创造力与致命的埋门一脚。在他的带领下，富咸今仗胜望甚高。让球盘主队富咸让平手/半球，「主胜」看高一线。

富咸经过2月初的3连败后，状态全面复苏，连同足总杯在内，接连报捷。上仗主场对热刺，球队上半场已凭哈利威尔逊和伊禾比的入球领先两球，最终以2:1取胜，近22年来首次在顶级联赛双杀对手。

状态火热的哈利威尔逊无疑是球队的灵魂人物，这位今季已攻入9球并交出6次助攻的创造型翼锋，自去年12月以来已直接参与了12个入球，同期数据在英超仅次于少数顶级球星。其远射、罚球处理以及为队友创造机会的能力，是领队马高施华战术体系中的重要武器。 虽然他在对热刺的比赛中扭伤足踝，赛前消息指今仗仍可上阵，但富咸整体进攻点甚多，要撕破客队防线绝非难事。 

韦斯咸的防守问题持续恶化，28场联赛已失54球，防守为联第2多。球队在死球防守上尤其脆弱，上周作客利物浦时，单单上半场就因3次角球战术失守，最终惨败5:2，士气严重受挫。铁锤帮今季8场伦敦打吡中输了7场，今仗作客凶多吉少。马高

