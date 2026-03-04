英超｜联赛主场无敌 曼城力足焚「林」

曼城 VS 诺定咸森林

Now624台周四凌晨3:30直播

推介：波胆2:0或3:1

曼城近期在各项赛事豪取6连胜，在联赛亦已连下四城，主场录得7连胜，气势如虹。虽然当家射手艾宁夏兰特因伤可能缺阵，但1月加盟的翼锋安东尼施美安迅速融入球队，在11场比赛中攻入6球并有2次助攻，足以弥补锋线火力。反观诺定咸森林近期遭遇3连败，未见起色，曼城在主场可轻胜，推荐波胆2:0或3:1。

曼城今季在主场的表现无懈可击，在近13个主场赛事中未尝败绩，更在最近7次坐阵伊蒂哈德全胜，展现了强大的主场统治力。蓝月今季平均每场攻入2.1球，入球能力在英超首屈一指，而场均失球仅为0.9个，防守端同样表现出高水平，排名联赛第2。 此外，球队创造了85次绝佳机会，冠绝英超，并且以场均503.4次精准传球的数据，牢牢掌控着比赛节奏。主帅哥迪奥拿在周中主场比赛的战绩特佳，今仗对森林胜望压一。

加纳翼锋安东尼施美安自加盟曼城以来，表现令人眼前一亮。在短短11次出场中，已为球队射入6球和交出2次助攻，迅速成为球队前场的最强爆破工具。在夏兰特缺阵的情况下，施美安挺身而出，在对列斯联的比赛中射入奠胜球，证明了自己独当一面的能力。施美安不仅入球效率高，平均每90分钟攻入0.52球，其在场上的冲击力也为球队战术带来了更多变化。虽然施美安自己坦言仍在适应哥迪奥拿的战术体系，但主帅哥迪奥拿对他的信任和指导，正帮助他快速成长。在夏兰特缺阵下，状态火热的施美安无疑将是曼城摧城拔寨的关键人物。

新援施美安无缝衔接

诺定咸森林目前护级情况水深火热，最近更遭遇了3连败，目前在联赛积分榜上仅仅排在第17位，距离降班区只有两分之差。领队域陀彭利拿自接手以来，仍未带领球队取得英超首仗胜利，球队士气和状态都处于低谷。对赛往绩亦一面倒，森林近3次作客曼城俱败，总共被攻入11球，一球未进，心理层面完全处于下风。 面对曼城，状态低迷的森林想要在客场抢分，无异于天方夜谭，推荐波胆2:0或3:1。马高