英超｜般尼元气大伤 拖肥士气盛当家作「主」

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-03 HKT
发布时间：07:00 2026-03-03 HKT

爱华顿上仗作客以3:2力克纽卡素，成功终止联赛两连败，拖肥糖全取3分后升上英超第8位，士气大振。阵中核心、今季英超最亮眼的中场之一占士加拿，上仗不负众所托交出助攻，再次成为功臣。面对刚在主场惨败、元气大伤的般尼，爱华顿今仗在主场胜望极浓，绝对有力大胜一场。今仗推介让球主客和，主让一球照捧「主胜」。马高

加拿输出稳定 拖肥糖攻守兼备


上仗对主场极强的纽卡素能赢波，充分反映爱华顿竞争力。球队全场录得2.13的预期入球值，更创造了3次绝佳入球机会，并由三位不同球员取得入球，可见其进攻瓣数之多。当然，中场指挥官占士加拿绝对是关键人物。这位24岁新星上仗助攻予班夫韦迪，今季已累积2个入球和4次助攻，在不同数据网站皆被评为队内最佳球员。加拿今季场均触球达68.1次，交出40.4次成功传球及创造9次黄金机会，均为全队之冠。 这名年轻的英格兰中场是球队的领袖，其场均2.9次拦截和1.6次截击的数据，是球队防守前面的屏障。有这位全能中场在阵中提供强大而稳定的输出率，是拖肥糖争胜的最大本钱。

般尼虽然近期战绩偶有起色，但上仗戏剧性地不敌宾福特，对球员的士气和体能必然构成沉重打击。该队在近7场比赛中，有6场的失球数达到两球或以上，而今季作客赛事更从未成功保持清白之身，防线错漏百出，要作客从如日方中的爱华顿抢分，可谓难上加难。

马高推介
让球主客和[-1]主胜
Now624台周三凌晨3:30直播

