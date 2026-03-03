Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜放手开怀作客列斯 新特兰「和」盘托出

波盘王
经历在英超征战了大半季的新特兰，阵上表现成熟、留放有度，在放开怀抱的情况下，有力成乱局分子。球队有带刀侍卫奥马阿达雷迪镇守中路，势于今晚英超快车的作客赛事中，在浪费成性的主队列斯联身上成功抢分，一于直取主客和的「和」。加利李尔

赛前排联赛第11位的客队新特兰，虽然作客只赢两场，不过本身属护级分子，主要依赖在主场抢分实不为过。然而经过大半季的适应期，加上已手执37分，黑猫基本上已无护级压力，球员近仗表现更放。例如上场联赛作客1:1赛和般尼茅夫，不但早段反客为主先开纪录，上半场更造出预期入球值达0.96，比主队还要高出0.02，反映球队不用再为护级而克制进攻表现，对任何球队都有本钱踢得自由奔放。

奥马阿达雷迪今季证明实力


再者，新特兰球员虽多名不见经传，但不少已在今季证明实力，中坚奥马阿达雷迪就属当中表表者。这位身高1.88米的巴拉圭国脚一向头槌了得，但上脚能力亦喜出望外，联赛累积14次成功盘扭属英超所有中坚最多，而上场赛和般尼茅夫一彼，第一记入球正是靠阿达雷迪在后场放出致命直线，完全直线㓥穿对手防线，其传送视野得以展现，可谓攻守兼备，值得信赖。


主队列斯联上轮联赛主场一球仅负曼城，上半场却三番四次有先开纪录的黄金机会，可惜前锋卡维特利云及班顿艾朗臣接连错失单刀机会，最后一刻翼锋丹尼尔占士又底线传底，关键时刻，众将纷纷脚软成致命伤，今场纵赢形势，亦未必能转化成入球。看好客军作客有力抢分，主客和的「和」不妨一试。

加利李尔推介

主客和 「和」
Now623台周三凌晨3:30直播

