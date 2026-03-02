Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葡超｜入局必迟 博宾菲加尾段克「迪」

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-02 HKT
发布时间：08:00 2026-03-02 HKT

基维辛迪 VS 宾菲加
香港时间周二凌晨4:15开赛
推介：半全场「和客」

宾菲加刚欧联搏尽出局，身心俱疲下再于葡超远征今季异军突起的基维辛迪，早段势难得心应手，惟该支联赛3哥后备力量不俗，尤其翼锋安尼斯奥卡巴尔经常以速度乱局，有力尾段落场助球队奠胜，半全场「和客」开出机会不低，加上有3.9倍赔率极笋，不妨一试。

赛前排葡超第3的客队宾菲加，对上5场各赛3胜2负，两场败仗均属欧联淘汰圈附加赛两回合负于皇家马德里脚下，然而另外3场胜仗则有两场联赛小胜对手一球，近绩明显受双线作战而分心。

副选表现更佳

同时宾菲加不少主力都状态颇沉，翼锋比列斯甸安尼受种族歧视风波影响势难专心，今季共入29球的射手柏夫列迪斯竟近6场只入1球，预料正选落场难有影响力。反而冬窗加盟的翼锋安尼斯奥卡巴尔表现抢镜，这位佛得角翼锋1月从艾马多拉来投，经过两个月磨合已取得1入球2助攻，主场对皇马的附加赛浦入替即两度凭长途奔袭争取射门，信心十足下，预料卡巴尔有力在排第5的基维辛迪身上最终贡献关键入球。半全场「和客」有3.9倍，绝对值得一试。加利李尔

