西甲｜抢分「基」不可失 皇马稳赢两球

皇家马德里 VS 基达菲

皇家马德里纵近期表现飘忽，但关键时刻永不失手，而且防线稳固打好地基，抢分把握大。该队有中场费达历高华维迪穿针引线，势于今晚西甲两球稳胜主力缺阵的基达菲，让球主客和开出主队让两球的「和」值博率高，万勿错过。

属西甲2哥的主队皇家马德里，对上5场各赛4胜1负，虽然上周联赛爆冷作客1:2败走奥沙辛拿，但考虑到对手两次射中目标就入两球，反而自己5次中目标仅入一球，落败颇为欠运。皇马虽然偶有走样，但其实关键时刻必打出水准，如欧联联赛阶段最后一轮2:4负于宾菲加，但一进入淘汰赛就两回合都击败同一对手而晋级，生死关头相当可靠。考虑到皇马赛前在联赛打少一场而落后榜首巴塞隆拿4分，故今仗必须全取3分，以免被死敌甩开。

虽然皇马今场有射手基利安麦巴比因伤倦勤，数胡能力或受影响，不过银河舰队于西甲的防守表现仍说服力十足，场均失0.8球及11场清白之身均属联赛最佳。既然火力成疑但防线稳固，预料皇马今仗会以稳夺3分而非大炒为目标，助攻助守的中场费达历高华维迪更形重要，这位通天老倌对上两场共交出3记助攻，包办全队此其间所有入球的供应，其策动能力堪称球队抢分的秘密武器。

基达菲往绩破蛋乏力

而本轮前排第13的客军基达菲，今仗有中坚迪真尼停赛，防线实力大打折扣，尤其考虑到防线欠缺这位灵活而快速的守将，面对飞快的皇马锋线更显脆弱。两军对赛往绩上，基达菲不但近4场各赛全败，更悉数未能破蛋，心理上未打先输，实难信赖。预料主队有力净胜两球，让球主客和开出主队让两球的「和」有3.8倍分头不俗，一于直取。加利李尔