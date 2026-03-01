英超｜入球贵「晶」不贵多 曼联赢波在望

曼联 VS 水晶宫

Now621、611台今晚10:00直播

推介：让球 [-1/-1.5] 主胜

曼联近期走势凌厉，近6场联赛更取得16分，为英超同期战绩最佳，今在奥脱福迎战水晶宫，胜望极浓。红魔近期在近7仗攻入6球的前锋班捷文施斯高著火下，近3场主场赛事皆能攻入两球或以上，入球有保证。反之，水晶宫的把握力疲弱，今季只取得29个入球，面对重上「晶」途的曼联，偷鸡难度极高。推介让球盘主让一球/球半「主胜」，波胆则可考虑2:0。

红魔攻守兼备 施斯高态勇

由卡域克带领的曼联，经已连续10场英超不败，是自2021年以来首次，今轮前在联赛榜稳坐第4位，领先紧随其后的车路士及利物浦3分，为保前四席位，今仗三分志在必得。

阵中首席创造核心般奴费南迪斯，今季已创造了18次绝佳入球机会，冠绝英超，为前线源源不绝地提供弹药。而年仅22岁的斯洛文尼亚前锋班捷文施斯高，更是红魔近期的入球法宝，在最近7场比赛中轰入6球，包括对爱华顿的奠胜球、对富咸的关键入球，以及对般尼时梅开二度，尽显射手本色。施斯高平均每90分钟的预期入球达0.5，并且有1.9次中目标射门，效率惊人。这位身高1米95的高大中锋，不仅门前触觉敏锐，其冲击力及制空能力亦为球队的进攻战术带来更多变化，今仗势必继续成为水晶宫后防的心腹大患。

水晶宫虽然最近5场比赛取得3胜，但整体表现仍然起伏不定，特别是作客战绩更为不济，近8场联赛作客仅得1胜。他们上仗联赛虽以1:0险胜狼队，但综观全场数据，赢波实属幸运。 该仗狼队不仅有球员被逐，更射失一记十二码，水晶宫战至补时阶段才由古辛特攻入致胜一球。 今季预期入球高达42.9，但只取得29个入球，把握力出现严重危机。球队的攻力问题短期内难以解决，面对强势的曼联，凶多吉少。马高