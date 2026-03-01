Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜轩卡派尔空中制霸 捧阿仙奴「主胜」

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-01 HKT
发布时间：07:00 2026-03-01 HKT

阿仙奴 VS 车路士
Now621、611台周一凌晨12:30直播
推介：让球 [-0.5/-1] 主胜，任何时间入球球员：轩卡派尔

阿仙奴主场对车路士的伦敦打吡，将是两大死球高手的对决，两队季内合共透过死球入29球，惟蓝狮亦有38%失球来自死球，问题严重。加上兵工厂近况大勇，今仗主队胜望高唱入云。后卫轩卡派尔近期表现大获赞赏，无论在运动战或死球攻守上都极具威胁，今仗有望成为奇兵。推介让球半球/一球「主胜」，并可冷敲轩卡派尔「任何时间入球球员」。

阿仙奴近期状态如日中天，近5场比赛取得3胜2和，合共攻入14球，火力强劲。 球队刚于上轮联赛以4:1大胜死敌热刺，清风送爽，目前以61分高踞联赛榜首。对赛往绩方面，阿仙奴同样占据优势，包括在今年两个月内于联赛杯双杀车路士，当时轩卡派尔踢足全场，表现稳健，成功协助球队零封对手。 

兵工厂在近年的交锋中多次大胜车路士，球员心理上已建立优势。今仗挟主场之利，面对近况同样不俗但防线不稳的车路士，阿仙奴无论在士气、状态还是往绩上都全面占优，全取三分机会极高。

季初来投的厄瓜多尔国脚轩卡派尔，经过半季适应后，表现渐入佳境，在近4场比赛中更显得越趋自信和沉稳，成为防线上的绝对主力。无论是出任左闸还是中坚，都展现出强而稳定的防守能力。他在英超的空中对抗成功率达到54.7%，而场均拦截（33次）、解围（62次）等防守数据亦相当亮眼。 除了防守端滴水不漏，他在进攻上亦大有改善，近仗对宾福特和狼队便录得一个助攻和一个入球。 他在场上覆盖范围广，善于利用身体对抗和速度优势，其出色的制空能力，正好可以针对车路士脆弱的死球防守。在攻防两端，轩卡派尔都将在今场大战中扮演举足轻重的角色。

死球攻防成胜负关键

今场赛事的一大看点是两军在死球上的角力，阿仙奴拥有全英超最强的死球得分能力，至今已斩获17球，相反车路士的死球防守却是致命弱点，今季有高达38%的失球来自死球，这项数据在联赛中只比两支球队好。 车路士领队罗仙尼亚早前已公开批评球队防守死球时缺乏责任感，直指「让对手最好的头槌球员在禁区内无人看管是不可接受」，言论正中蓝军防线的问题。面对拥有轩卡派尔、加比尔等空霸，以及一众罚球专家的阿仙奴，车路士这条豆腐防线恐怕难以抵挡兵工厂的立体轰炸，极大会在死球上失波兼输波。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱特朗普：哈梅内伊已身亡 续空袭伊朗直至实现中东和平︱不断更新
即时国际
刚刚
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
00:43
伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片
即时国际
7小时前
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
2小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
20小时前
路透社
00:30
伊朗局势︱波斯湾国家相继受攻击 巴林与科威特多人受伤
即时国际
5小时前
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
23小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
20小时前