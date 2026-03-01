英超｜轩卡派尔空中制霸 捧阿仙奴「主胜」

阿仙奴 VS 车路士

Now621、611台周一凌晨12:30直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜，任何时间入球球员：轩卡派尔

阿仙奴主场对车路士的伦敦打吡，将是两大死球高手的对决，两队季内合共透过死球入29球，惟蓝狮亦有38%失球来自死球，问题严重。加上兵工厂近况大勇，今仗主队胜望高唱入云。后卫轩卡派尔近期表现大获赞赏，无论在运动战或死球攻守上都极具威胁，今仗有望成为奇兵。推介让球半球/一球「主胜」，并可冷敲轩卡派尔「任何时间入球球员」。

阿仙奴近期状态如日中天，近5场比赛取得3胜2和，合共攻入14球，火力强劲。 球队刚于上轮联赛以4:1大胜死敌热刺，清风送爽，目前以61分高踞联赛榜首。对赛往绩方面，阿仙奴同样占据优势，包括在今年两个月内于联赛杯双杀车路士，当时轩卡派尔踢足全场，表现稳健，成功协助球队零封对手。

兵工厂在近年的交锋中多次大胜车路士，球员心理上已建立优势。今仗挟主场之利，面对近况同样不俗但防线不稳的车路士，阿仙奴无论在士气、状态还是往绩上都全面占优，全取三分机会极高。

季初来投的厄瓜多尔国脚轩卡派尔，经过半季适应后，表现渐入佳境，在近4场比赛中更显得越趋自信和沉稳，成为防线上的绝对主力。无论是出任左闸还是中坚，都展现出强而稳定的防守能力。他在英超的空中对抗成功率达到54.7%，而场均拦截（33次）、解围（62次）等防守数据亦相当亮眼。 除了防守端滴水不漏，他在进攻上亦大有改善，近仗对宾福特和狼队便录得一个助攻和一个入球。 他在场上覆盖范围广，善于利用身体对抗和速度优势，其出色的制空能力，正好可以针对车路士脆弱的死球防守。在攻防两端，轩卡派尔都将在今场大战中扮演举足轻重的角色。

死球攻防成胜负关键

今场赛事的一大看点是两军在死球上的角力，阿仙奴拥有全英超最强的死球得分能力，至今已斩获17球，相反车路士的死球防守却是致命弱点，今季有高达38%的失球来自死球，这项数据在联赛中只比两支球队好。 车路士领队罗仙尼亚早前已公开批评球队防守死球时缺乏责任感，直指「让对手最好的头槌球员在禁区内无人看管是不可接受」，言论正中蓝军防线的问题。面对拥有轩卡派尔、加比尔等空霸，以及一众罚球专家的阿仙奴，车路士这条豆腐防线恐怕难以抵挡兵工厂的立体轰炸，极大会在死球上失波兼输波。马高