英超｜救世主降临 维拉势一球驯「狼」

狼队 VS 阿士东维拉

Now621台周六凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

阿士东维拉近期状态稍见回落，不过狼队今季攻力亦疲弱，胜负极大机会仅在一球之间。维拉新兵前锋谭美阿巴谦重返球队后迅速成为救星，近仗屡屡射入关键入球，球队今晚英超作客有他压阵下，更有条件赢波全取三分，故推介让球主客和客让一球「和」，博阿士东维拉小胜一球。

客队阿士东维拉赛前高踞英超第3位，但在预期入球榜仅排第12，球队全靠大幅超前预期的把握力掩盖缺点。维拉组织力和渗透力未算强，极度依赖死球，今季透过角球攻入9球排联赛第3，惟阵地战的入球偏少。

虽然维拉整体入球量不高，但外流多年的前锋谭美阿巴谦窗回归，为前线重新注入活力。这名以1,825万镑从比锡达斯加盟的射手，重返球队后立即交出表现，近两场比赛即攻入关键入球，包括对列斯联完场前追和。

此外，谭美阿巴谦堪称狼队克星，他职业生涯曾6度攻破对方大门，是其面对所有对手之冠，今仗势必成为维拉撕破对手严密防线的最强利器。

狼队实力明显不足，今季已有15场联赛交白卷，进攻火力属英超最差。加上自从去年2月起，连续17场迎战上半版球队均未尝一胜，今仗实难寄予厚望。马高