法甲｜斯特拉斯堡必攻 驳火格局多入球

斯特拉斯堡 VS 朗斯

Now643台周六凌晨3:45直播

推介：入球大细 [2.5/3] 大

斯特拉斯堡近期火力十足，近5仗狂轰10球，对强队时更展现出强大的抗衡力。在阵中新星迪亚高莫连拿迎来大爆发的带动下，球队整体实力显著进步，绝对具备挑战法甲列强的本钱。今晚法甲他们拥有主场之利，硬撼攻力同样强横的朗斯势必火并，推介入球大细2.5/3球「大」。

斯特拉斯堡近期的攻击火力极为惊人，球队在过去5场各赛合共攻入多达10球，场均入球达2球，锋线状态全面着火。相比起季初阶段的飘忽不定以及过往面对强敌时的劣势，他们现时面对法甲前列强队更具竞争力，面对摩纳哥、马赛和里昂等球队取得2胜1和的佳绩，不再落于下风。然而，球队采取以攻代守的进取踢法亦带来隐忧，球队已经连续7仗未能保持清白之身，防线存在明显漏洞。这种开放式战术令他们无论面对任何对手都能取得入球，但同时亦频频失波，绝对是关键。

斯特拉斯堡的攻击火力急升，最近因应战术需要转任右翼的21岁比利时国脚迪亚高莫连拿影响尤为关键。他今季正选上阵逾1700分钟，交出3个入球及6次助攻，并以创造11次黄金机会，在整个法甲高踞第3位。主帅奥尼尔公开大赞他攻守兼备、极具能量且对抗出色，甚至直言他未来有力加盟欧洲豪门。在日前主场3比1击退强敌里昂一役，状态火热的莫连拿单场贡献一球一助攻，赛后获不同权威网站给予极高评价。他在边路具备极强的推进与创造力，经常送出精准横传，配合其过百次抢断的强大防守，今仗必能在右路撕破朗斯防线，举足轻重。

作客的朗斯同样攻力强横，他们在近5场比赛合共攻入15球，今季表现极佳。球队高踞法甲作客成绩第2位，作客火力极具保证，今仗与主队大打对攻下，势必炮制出一场精彩的入球骚。马高