中北冠｜神锋留效 银河大「圣」可期　

洛杉矶银河 VS 圣米格利托体育会

YouTube今日中午12:30直播

推介：让球 [-2] 主胜

洛杉矶银河攻门效率甚高，而且季初引援立竿见影，大胜可期。该队有快马约瑟宾素随时边路发难下，有力于今午中北美洲冠军杯第一圈次回合大胜弱旅圣米格利托体育会，让球开出主队让两球更添信心，直取「主胜」。

主队洛杉矶银河虽然首回合作客仅1:1逼和，然而全场共起脚18次及创造6次黄金机会，分别比对手多出13次及3次，反映形势一面倒占优，惟临门一脚欠佳。犹幸银河把握力在次回合有望改善，皆因球会刚罗致的巴西射手祖奥卡奥斯火速融入球队，这位上季为圣路易斯城SC于美职共入10球的射手，为银河上阵两场已交出入球助攻各一，足证球会引援眼光独到。

进攻孖宝入球各达双位数

再者，银河成功留住快马约瑟宾素，进攻更有保证。这位首回合建功的加纳国脚翼锋，去季美职共入10球属全队之首，上月曾一度吸引土超特拉布宗以600万欧罗求购，最终选择留队，今场领军迎战巴拿马甲组6队中仅排第3的圣米格利托体育会，可望与卡奥斯擦出灿烂火花。让球开出主队让两球亦无有怕，「主胜」稳开。加利李尔