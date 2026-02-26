欧霸｜森林大把在手 入球细盘稳阵

诺定咸森林 VS 费伦巴治

HOY 77台周三早上9:00直播

推介：入球大细2.5/3球「细」

诺定咸森林易帅后组织能力大有改善，加上首回合遥遥领先，必然以静制动。该队有粗中带幼的悍将伊巴谦辛加尼控制中场，势于今晚欧霸淘汰圈附加赛次回合主场斗攻力平平的费伦巴治时一球起两球止，入球大细2.5/3球的「细」实属过关胆材，不容错过。

主队诺定咸森林月中找来域陀彭利拿领军，是球队今季第4名主帅，本以为适应需时，然而一周前首度带队作客即以3:0大胜首回合，刚轮英超又因补时失球而主场0:1憾负利物浦，但表现仍惹人好感。

森林近两仗的进步，在于组织质素大有改善，球队于惜负红军一役共创造18次攻门及23次禁区内触球，比对手多出8次及5次，可见面对劲旅时形势都不落下风。

而森林手握3球领先优势，再配合新帅成功注入地面短传踢法，今场必然拖慢节奏以图阴干对手，故中场伊巴谦辛加尼尤其重要。这位科特迪瓦国脚近两场悉数踢足，此其间场均成功传球率83.5%、地面成功争夺6.5次及成功拦截4.5次，既可分波亦可扫荡十分重要。部分英媒更报道，指辛加尼的良好表现已吸引了曼联注视，以取代季尾离队的卡斯米路，即使传言可信度不高，但亦能反映这位28岁中场的能力备受认同。

费伦巴治缺数胡前锋

至于主队费伦巴治则状态急挫，除首回合大败外，刚周一晚土超主场更1:1被护级分子卡森柏沙逼和，导致现时两分落后榜首加拉塔沙雷。再者，费伦巴治今届欧霸场均只入1.1球，仅在36队中排第24，加上今季各赛共入21球的锋将塔利斯卡因伤上阵成疑，攻力无甚保证。预料今场入球不多，入球大细2.5/3球的「细」稳开，单头或过关皆宜。加利李尔