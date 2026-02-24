Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联外│马体会防守失效 布鲁日受让值捧

欧联十六强次回合生死战，马德里体育会回师主场迎战比利时劲旅布鲁日。两军首回合踢成3:3平手，战况峰回路转，证明布鲁日绝非吴下阿蒙。布鲁日阵中20岁防守中场新星阿历山大史坦高域今季光芒四射，其在中场的扫荡与转守为攻能力，将是球队抗衡马体会的关键。考虑到马体会防线欠稳，今仗让球盘开出主队让一球/球半略嫌过深，推介布鲁日下盘「客胜」。

布鲁日首回合追和显实力

布鲁日近期状态一流，在比甲联赛及欧战战绩彪炳。在首回合交锋中，布鲁日开赛3分钟内已落后0:2，但最终凭借顽强斗志迫和3:3，尽显韧力。该仗布鲁日并非挨打，反而录得58%控球率，全场射门次数更以17:13力压马体会，预期入球值亦与对手不相伯仲。翼锋索利斯完场前的绝杀扳平，加上安耶迪亚及泰索迪的入球，证明球队面对西甲班霸毫无惧色，进攻火力足以在客场制造威胁。马高

名将之后 史坦高域冒起

布鲁日能够与列强周旋，今季冒起的中场新星阿历山大史坦高域的作用不可或缺。这位前国际米兰、塞尔维亚名将史坦高域之子，虽年仅20岁，但已展现出超越年龄的成熟程度。出身自国际米兰青训的他，继承了父亲的铁血风格与精湛技术，身高优势令他在空中对决胜率高达74%，拦截狠辣且传球精准。

阿历山大史坦高域在对马赛的欧联赛事中更取得入球，协助球队大胜3:0，获选为比甲月度最佳球员当之无愧。今仗面对马体会的高强度逼抢，其派牌工夫与定海神针般的防守，将是布鲁日争取出线的重要元素。

施蒙尼铁血防守不再

反观马德里体育会近期表现大起大落，虽曾以4:0大胜巴塞隆拿展现霸气，但亦曾作客0:3惨负华历简奴，表现极飘忽。施蒙尼麾下的铁血防守今季威信不再，首回合被布鲁日连入三球便是明证，加上球队今仗须主动抢攻争胜，身后空间随时被布鲁日反击利用，要净胜两球难度极高，捧客队受让有利。

马高推介

让球[-1/-1.5]「客胜」
Now643台周三凌晨1:45直播

