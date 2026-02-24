欧联 | 国米翼卫强攻边路 角球大 「基」不可失

国际米兰近期整体表现一流，联赛豪取7连胜高踞榜首。虽然于欧联附加赛首回合，意外以1:3不敌波杜基林特，但该役明显受制于挪威严寒天气及人造草地场。今晚回师圣西路主场，蓝黑军团势必力图收复失地。「世一左翼卫」费达历高迪马高状态处于生涯巅峰，近5次上阵已交出6个助攻，频频在左路制造杀机。预期国米抢攻的形势下，会疯狂利用两翼传中轰炸对手防线，角球数目必多。推介半场角球 5.5/6.5 球「大」。马高

费达历高迪马高无疑是国际米兰今季进攻体系的核心灵魂。截至 2026年2月中，这位28岁的意大利国脚已在各赛录得超过18个直接参与入球，当中意甲联赛更累积高达13 次助攻，数据冠绝欧洲五大联赛，被公认为当今球坛最具侵略性的翼卫。单在 2026年初的4场比赛中，他便创造了超过19次入球机会，传中成功次数全季更突破64次，其精准的传送，成为球队破密集防守的利器。凭借如此惊人的产量，他更当选 2026年1月份意甲最佳球员。首回合，迪马高意外地整场安坐后备席，今仗养精蓄锐复任正选，面对实力稍逊的对手边路，势必如入无人之境，以其顶级的创造力撕破对手防线，带领球队上演绝地反击。

波杜基林特体能占优未必下风



当然，客军波杜基林特绝非善男信女，这队挪威班霸近期在欧战表现神勇，分组赛曾先后击败曼城及作客力压马德里体育会，首回合更以3:1击溃国米，证明具备与欧洲豪门周旋的实力。加上挪威联赛处于休季期，球队体能储备明显占优，今仗作客有力凭借充沛体力与国米周旋，未必会遭遇大败，甚至有力取得作客入球。

