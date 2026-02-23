意甲｜坚恩回勇 费伦天拿必「萨」无赦

费伦天拿 VS 比萨SC

Now638台周二凌晨1:30直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

费伦天拿近期终于走出季初低潮，联赛及欧协联连胜之下，士气明显回升。该队中锋摩斯坚恩状态渐入佳境，势领军于今晚意甲主场迎战深陷降班漩涡的比萨SC时乘胜追击，看好主队有力至少赢两球，让球主客和让一球的「主胜」稳开。

本轮前排意甲尾3的主队费伦天拿，今季虽长期徘徊降班区，但自云路尼于去年11月上任主帅一职后，表现已逐步改善，近两仗更录得今季首次连胜，上周先在意甲作客2:1力克高踞第6的科木，紧接刚周四欧协联附加赛首回合作客3:0大破波兰代表积基朗尼亚，状态明显有所提升。虽然紫百合近20场联赛只录1场零封，但首循环作客比萨SC亦能闷和，预料今场再保不失机会颇高。

人脚上，费伦天拿中锋摩斯坚恩对上两场联赛先后建功，而且4日前未有随队远征波兰，明显为今仗留力，养精蓄锐下势可再度破门延续大顺脚风。相比之下，排尾2的客军比萨SC则有正副选门将史古菲特及阿祖安森柏均要养伤，加上今季12场联赛作客未尝一胜，败象已呈。让球主客和让一球的「主胜」有2.48倍分头不俗，一于直取。加利李尔