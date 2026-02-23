英超｜曼联浴火重生 势再饱餐一「顿」

爱华顿 VS 曼联

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：波胆0:2或1:2 / 任何时间入球球员：卡斯米路

曼联在看守领队卡域克带领下表现脱胎换骨，近5场英超豪取13分，重燃争入前四希望。卡域克将阵式调整为4-2-3-1，由卡斯米路伙拍明奈镇守中场中路，攻守转换更为流畅。面对近期防线不稳的爱华顿，红魔鬼有力反客为主，推介波胆0:2或1:2。而卡斯米路今季4度从角球或死球中以头槌破门，可冷敲其「任何时间入球球员」。

红魔鬼近期进攻火力全开，近5战攻入11球，得益于卡域克强调的中路渗透战术。值得留意的是，曼联今季的死球战术极具威胁，联赛至今已透过死球攻入13球，在英超仅次于拥有16个死球入球的阿仙奴。今仗面对制空力一般的爱华顿防线，曼联的死球攻势将是破门关键。

阵中老大哥卡斯米路与新星明奈的中场组合，是球队复苏的核心。卡斯米路今季回勇，联赛已攻入5球，其中4球更是来自死球的头槌攻门，其制空霸气在首循环对碰中已令对手吃尽苦头，今仗势必再成爱华顿心腹大患。

至于早前被前主帅艾摩廉冷落的明奈，在卡域克麾下获得重生，近5场联赛全数正选上阵。在双中场体系下，明奈减少了单独防守的压力，能专注于串联攻势，其活力与卡斯米路的经验相得益彰，成为球队攻守转换的枢纽。

爱华顿创造力弱

爱华顿方面，球队近况令人担忧，虽在主场偶有佳作，但整体表现并不稳定。更致命的是，创造力核心基亚利殊因重伤提早收咧，令「拖肥糖」的创造力大打折扣，进攻乏力。在攻力受损且防线需面对曼联高空轰炸的情况下，爱华顿今仗即使坐镇主场亦恐难全身而退。马高