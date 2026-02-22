英超｜伊斯大战状态必火热 阿仙奴势拔「刺」

热刺 VS 阿仙奴

Now621、611台周一凌晨12:30直播

推介：波胆0:2或1:2

阿仙奴虽暂居英超榜首，但领先优势不多，一哥位置岌岌可危。犹幸枪手攻力仍强，加上中场核心伊比尔治伊斯近期脚风甚顺，每每能交出致命助攻，成为球队近期亮点，有望重演首循环对热刺时，大演帽子戏法的好表现。主场的热刺近况积弱，纵有新帅杜陀上任，难望即时反底，推介波胆0:2或1:2。

客军阿仙奴今季攻力强横，整体进攻数据依然亮丽，尤其在北伦敦打吡的往绩上，已连续7次联赛交手保持不败，近3次作客对热刺更全胜而回，心理优势极明显。枪手翼锋布卡约沙卡等进攻球员，在中前场配合纯熟，球队在对手禁区内的触球次数及预期入球值皆列联赛前列，有力撕破热刺防线。

中场伊比尔治伊斯今季加盟阿仙奴后，表现属现象级，在首循环主场大胜热刺4:1一役，他个人大演帽子戏法，技惊四座，更成为自1978年以来首位在北伦敦打吡戴帽的兵工厂球员。数据上，伊斯62%场均成功盘扭率在英超名列前茅，擅长于密集防线中利用个人能力创造缺口。相比起入球数字，他在进攻三区的策动能力更具决定性，前仗足总杯对韦根，伊斯正选上阵交出两个助攻，状态甚佳，今仗面对防线残缺的热刺，其灵活的走位与创造力将是兵工厂争胜的最大杀着。

热刺新帅图抢攻势危

反观主队热刺近况极度低迷，踏入2026年联赛仍未尝一胜，8战仅取4分，与尾3的韦斯咸只差5分，已沦为护级分子。新帅杜陀上任即遇硬仗，虽然他崇尚高强度压逼及垂直进攻的进取踢法，但球队目前有多达10名伤兵，防线主力兼队长基斯甸罗美路更须停赛，球员质素恐难实现战术理念。杜陀急于求胜的风格，反而后场可能暴露更多空位，给予阿仙奴快速反击空间，主场恐难逃一败。马高