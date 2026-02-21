Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│ 高尔彭马专恰升班马 车路士后防穿窿唯有焗攻

波盘王
更新时间：07:00 2026-02-21 HKT
发布时间：07:00 2026-02-21 HKT

车路士入球能力毋庸置疑，然而近期后防不稳导致险象环生，表现大开大合。该队有升班马杀手高尔彭马领衔，势于今晚英超主场与般尼大演入球骚，波胆3:1及3:2相当值博，不妨冷敲。加利李尔

本轮前排英超第5的主队车路士，对上5场各赛3胜1和1负，其间共入12球失6球表现有前无后。数据上，车路士进攻十分积极，联赛预期入球值录50.3及创造黄金机会80次，两项数据皆排英超最多。然而蓝狮今英超主场经常大意失球以致失分，今季作东从领先情况下共丢失15分属英超最多，上轮联赛就主场被列斯联连入两球逼和2:2，可见后防绝非稳健。

车路士今场要以攻代守，进攻中场高尔彭马必定当仁不让，除对上两场联赛共交出4入球1助攻的高效表现外，这位皇牌中场自加盟蓝狮后，联赛12次正选对升班马共贡献8入球6助攻，包括23至24球季两战般尼共入3球及助攻1次，堪称升班马屠夫。看好主队可以赢波但会有失球，波胆3:1及3:2分别有9.25及28倍够和味，对碰十分抵玩。

加利李尔推介
波胆3:1 / 3:2
Now622、631台今晚11:00直播

 

