Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜快马必发「维」 萨斯索罗值捧

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-20 HKT
发布时间：08:00 2026-02-20 HKT

萨斯索罗 VS 维罗纳
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：波胆2:0 / 2:1

萨斯索罗近期显著反弹，展现强大韧力。法国翼锋罗尼安迪状态火热，数据冠绝全队，是球队破门的关键钥匙。面对实力与状态皆颓的维罗纳，主队全取3分毫无悬念，推介波胆首选2:0/2:1。

萨斯索罗的进攻体系运转流畅，前场三叉戟分工清晰且默契十足。中锋宾拿蒙迪把握力强，与球队灵魂人物杜文尼高贝拉迪同以5个入球并列首席射手；后者更贡献3次助攻及19次关键传球，策划能力顶级。当然，最具侵略性的仍是罗尼安迪，他场均录得2.6次射门，预期助攻值更高达2.7，数据反映其传射皆能制造巨大威胁。这条攻击线面对意甲失球数字高企的维罗纳防线，势必予取予求。反观客军攻守失衡，更因主力停赛而雪上加霜，形势一面倒。

维罗纳今季深陷降班漩涡，25战仅积15分敬陪末席，护级形势岌岌可危。球队踏入新一年仍未尝一胜，近10场联赛更录得4和6负的劣绩。其作客表现尤为不济，12战仅得1胜且只攻入8球，攻乏力而守不稳。加上首席射手奥班须停赛缺阵，球队顿失入球依靠，今仗作客凶多吉少。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
18小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
14小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
9小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
10小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
16小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
14小时前