意甲｜快马必发「维」 萨斯索罗值捧

萨斯索罗 VS 维罗纳

Now638台周六凌晨3:45直播

推介：波胆2:0 / 2:1

萨斯索罗近期显著反弹，展现强大韧力。法国翼锋罗尼安迪状态火热，数据冠绝全队，是球队破门的关键钥匙。面对实力与状态皆颓的维罗纳，主队全取3分毫无悬念，推介波胆首选2:0/2:1。

萨斯索罗的进攻体系运转流畅，前场三叉戟分工清晰且默契十足。中锋宾拿蒙迪把握力强，与球队灵魂人物杜文尼高贝拉迪同以5个入球并列首席射手；后者更贡献3次助攻及19次关键传球，策划能力顶级。当然，最具侵略性的仍是罗尼安迪，他场均录得2.6次射门，预期助攻值更高达2.7，数据反映其传射皆能制造巨大威胁。这条攻击线面对意甲失球数字高企的维罗纳防线，势必予取予求。反观客军攻守失衡，更因主力停赛而雪上加霜，形势一面倒。

维罗纳今季深陷降班漩涡，25战仅积15分敬陪末席，护级形势岌岌可危。球队踏入新一年仍未尝一胜，近10场联赛更录得4和6负的劣绩。其作客表现尤为不济，12战仅得1胜且只攻入8球，攻乏力而守不稳。加上首席射手奥班须停赛缺阵，球队顿失入球依靠，今仗作客凶多吉少。马高