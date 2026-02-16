Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜反底「基」不可失 巴塞必步步为营

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-16 HKT
发布时间：08:00 2026-02-16 HKT

基罗纳 VS 巴塞隆拿
Now632台周二凌晨4:00直播
推介：让球主客和 [+1] 和

遭逢意外大败的巴塞隆拿，为求反底或更注重攻守平衡，未必全军出击。该队有经验老到的副队长法兰基迪庄于中场控制节奏，势于今晚西甲作客火力疲弱的基罗纳时稳中求胜，让球主客和开出客队让一球的「和」更合理。

本轮前排榜首的客队巴塞隆拿，上周于西班牙杯4强首回合意外地0:4被马德里体育会大炒，虽然此赛事已移师至沙特阿拉伯上演，但两军都精锐尽出，仍有一定参考价值。回顾巴塞今季唯一一次连败，正是9月先后负于巴黎圣日耳门及西维尔脚下，当时连败后的对手正是基罗纳，球队顺利2:1赢波止血，今次恰巧又于低潮时遇上基军，当然照办煮碗，以目标为本。身为巴塞副队长的中场法兰基迪庄于负马体会一役，在劣势下仍能作出88次成功传送，绝对能领军走出低谷。

而排第12的主队基罗纳对上5场各赛2胜2和1负，其间共入5球失3球，加上联赛合共只造出预期入球26.5排西甲尾4，近况未算太差但明显攻弱守强，今场力拼而败机会甚高。让球主客和开出客队让一球的「和」有3.85倍，既合理又值博。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
11小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
20小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
10小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
10小时前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
13小时前
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
影视圈
18小时前
葵涌邨夏葵楼全幢停电约800户受影响 大批住户摸黑落楼逃生 凌晨恢复电力
突发
9小时前