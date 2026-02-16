西甲｜反底「基」不可失 巴塞必步步为营

基罗纳 VS 巴塞隆拿

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [+1] 和

遭逢意外大败的巴塞隆拿，为求反底或更注重攻守平衡，未必全军出击。该队有经验老到的副队长法兰基迪庄于中场控制节奏，势于今晚西甲作客火力疲弱的基罗纳时稳中求胜，让球主客和开出客队让一球的「和」更合理。

本轮前排榜首的客队巴塞隆拿，上周于西班牙杯4强首回合意外地0:4被马德里体育会大炒，虽然此赛事已移师至沙特阿拉伯上演，但两军都精锐尽出，仍有一定参考价值。回顾巴塞今季唯一一次连败，正是9月先后负于巴黎圣日耳门及西维尔脚下，当时连败后的对手正是基罗纳，球队顺利2:1赢波止血，今次恰巧又于低潮时遇上基军，当然照办煮碗，以目标为本。身为巴塞副队长的中场法兰基迪庄于负马体会一役，在劣势下仍能作出88次成功传送，绝对能领军走出低谷。

而排第12的主队基罗纳对上5场各赛2胜2和1负，其间共入5球失3球，加上联赛合共只造出预期入球26.5排西甲尾4，近况未算太差但明显攻弱守强，今场力拼而败机会甚高。让球主客和开出客队让一球的「和」有3.85倍，既合理又值博。加利李尔