英足杯｜宾福特士气旺 预祝「马」到功成

马尔斯菲FC VS 宾福特

Now651台周二凌晨3:30直播

推介：让球 [-2] 客胜

宾福特遇神杀神，气势一时无两，泛泛之辈难以构成阻力。该队有逢人过人的新秀罗美利当路云充当边路发电机下，有力于今晚足总杯第4圈作客轻取非联赛组别的马尔斯菲FC，让球开出客队只需让两球实属笋盘，「客胜」勿失良机。

季初备受领队及主力流失影响的客队宾福特，今季联赛在不被看好下远离降班漩涡，本来已令人大跌眼镜，岂料踏入2月再上高峰，接连杀败阿士东维拉及纽卡素，刚周中的英超快车迎战一哥阿仙奴竟然打成1:1平手，不但截断枪手4连胜走势，比赛过程中连射门次数、中柱攻门及黄金机会都比对手多，足证表现真材实料。

观乎上一圈淘汰英冠锡周三一役，宾福特亦一如其他英超球队般，应付低组别时派遣部分副选上阵，但其小将实力却不容小觑。19岁的年轻翼锋罗美利当路云不但于该仗成功搏得12码，全场更作出4次成功盘扭、3次搏得对手犯规及10次成功争夺，3项数据均属两队最多，表现抢镜毫不怯场。领队安德鲁斯都大赞他的表现：「当路云总是积极进攻，而我则希望进攻球员努力创造机会，我认为他成功做到这要求。」

马尔斯菲FC低5个级别

而主队马尔斯菲FC则只在第6级别的全国北联赛征战，实力与客军差天共地，上一圈虽爆冷淘汰水晶客，但稍后又于英锦赛被全国联赛的禾京2:1摈出局，近绩难以作准，更遑论要硬碰英超劲旅。今场看好客队有力大胜一场，让球开出客队只需让两球，「客胜」慎防转盘有买趁手。加利李尔