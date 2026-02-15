西甲｜卢卡文弗到漏 马体会值得追

华历简奴 VS 马德里体育会

Now632台今晚11:15直播

推介：波胆0:2或1:2

马德里体育会刚在西班牙杯4强首回合，以4:0大胜巴塞隆拿，士气强势反弹。球队一扫早前联赛不敌贝迪斯的闷气，全队战意极其高昂。当中冬窗重点新兵卢卡文表现极为对板，加盟短短日子每每能在关键时刻交出入球及助攻，极速融入体系。今仗作客面对近况低迷的护级份子华历简奴，床单军团凭借超班质素及高昂士气，可望再下一城。推介客胜波胆0:2或1:2。

马体会本季西甲23战积45分排第3，攻入38球失18球，得失球差达+20，攻守数据均属前列。虽然近5场联赛录2胜1和2负，表现略见波动，但杯赛大胜巴塞一役证明球队调整能力极强。

进攻上，两位前锋阿历山大梳洛夫与祖利安艾华利斯各入7球，火力点平均。首循环马体会曾以3:2力克华历简奴，往绩心理占优，今仗作客有力全取三分。

卢卡文的加盟立竿见影，数据最能说明其重要性。这位尼日利亚国脚在杯赛对贝迪斯一仗，单场贡献1入球1助攻，尽显级数。其频繁的禁区触球与突破能力，正好弥补马体会阵地战破密集的不足。作为锋线自由人，卢卡文不仅能亲自得分，其高强度的跑动与对抗数据，亦有效为艾华利斯等队友拉扯出起脚空间。这位新援已迅速适应西甲节奏并成为球队破门利器，今场势必继续担正，以个人能力成为马体会打破僵局的关键匙人。

华历简奴未能止泻

反观主队华历简奴本轮前积22分排第18位，身陷降班漩涡，开季7周高踞前5的优势荡然无存。球队近况惨不忍睹，联赛已录得3连败，状态低迷。虽然他们主场10战仅输2场，看似硬净，但当中有6场打和，显示缺乏致胜板斧。加上华历简奴本季主场赛事入球偏少，攻力疲弱，面对防守稳健、实力高出不止一皮的马体会，主队恐难逃一败。马高