意甲 | 科木越战越勇 让半一「主胜」抵撑

国际米兰近期展现惊人火力，近5仗狂轰17球，今晚意甲国家打吡主场迎战祖云达斯，势必以攻代守。虽「斑马军团」作客要全取三分难度极高，但球队近期进攻有保证，加上中场韦斯顿麦坚尼化身入球奇兵，近期频频取得关键士哥，入球数字冠绝意甲中场，有力威胁国米大门。既然双方攻力均强，今场推介入球大细[2.5/3球]大。

祖云达斯今季联赛虽暂列第4，但其预期入球值高踞意甲第2，创造机会能力极强，从近期作客大胜帕尔马4:1，以及主场3:0轻取拿玻里可见一斑。球队对上两次与国米交手均能取胜，心理稍占优。当中麦坚尼近况大勇，在各赛近10场内已攻入5球，是球队破门的危险人物。配合球队强大的创造力，今仗作客有力攻破国米大门。

主队国际米兰卫冕之路虽遇挑战，但攻力依然冠绝意甲。近5场攻入17球的数据惊人，其中左翼卫费特历高迪马高创造了24次绝佳机会，属意甲之最，是球队进攻泉源。反观祖云达斯防线偶有甩漏，今季已出现9次直接导致失球的失误，并列意甲最多。面对国米如潮水般的攻势，客军防线恐难保清白，随时合演入球骚。

马高推介

入球大细[2.5/3球]大

国际米兰 3:3 祖云达斯

半场：2:1

Now 638台周日凌晨3:45直播