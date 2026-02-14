英超 | 「杯赛限定」法式「主」义 维拉浪「慢」显「细」心

阿士东维拉擅长后场组织及中路渗透，而且节奏偏慢甚有耐性，甚少失掉无谓死球，半场开出角球大细4.5球的「细」，属稳阵之选。同时维拉两闸侵略能力极强，传中球精准的左闸卢卡斯迪治尼更有望正选披甲，半全场「主主」亦可兼顾。加利李尔

维拉自领队艾马利执掌后，在英超除成绩稳步上扬之余，其引入的西班牙式短传组织亦效果显著，联赛场均22次解围及19.8次成功长传，两项数据分别属英超最少及第5少，反映维拉受压下仍有力从后场组织，如非必要绝不胡乱大脚解围。维拉对上6场各项赛事中，有4场在换边前只产生4个角球或以下，故今场再追半场开出角球4.5球的「细」合情合理。

另外，不少球队于足总杯始终都会派部分副选上阵，而维拉左后卫卢卡斯迪治尼是介乎正选与后备之间，故今场正选披甲机会极大。这位法国国脚传送准绳度一向极高，今季联赛虽然只有15场正选，但亦贡献4次助攻排全队并列第2多，加上场均提供1.5次成功传中球，充分说明其效率之高。有迪治尼的精准传中，配合善于冲锋陷阵的新援中锋谭美阿巴谦，可谓如虎添翼。

客军纽卡素则近5场1胜1和3负，唯一胜仗只于更颓的热刺身上取得，状态无甚起色。特别留意喜鹊单在二月份的4场赛事已共失11球，冬窗并无引援解决防线伤兵问题，故老牌右闸捷比亚扼守的右路经常被针对，但在惟利夫拿文度倦勤下，球队已无其他选择，要捷比亚这位速度已退化的35岁老将作本月第6场正选亦不稀奇，负荷极大表现难有保险。预料主队可以由头赢到尾，半全场「主主」有不俗的3.15倍分头，当然不容错过。



加利李尔推介

半场开出角球大细4.5球 「细」、半全场「主主」

Now652台周日凌晨1:45直播